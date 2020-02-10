Названы причины утаивания курса судна-трубоукладчика «Северного потока – 2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может принять участие в завершение укладки газопровода «Северный поток-2», 9 февраля вечером вышло из порта Находки и отправилось в Сингапур. По данным портала Vesselfinder, в конечную точку трубоукладчик должен прибыть 22 февраля.

Как получилось, что Россия обещает достроить «Северный поток-2» в максимально короткие сроки, но трубоукладчик только сейчас направляется в Балтийское время, и зачем такой крюк через Сингапур? Об этом НСН спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

«Такие долгие сборы были связаны с тем, что не было понимания, какой в итоге будет план достройки газопровода. Полагаю, что пока "Академик Черский" идет до Балтийского моря, Россия будет договариваться с Данией о послаблении, чтобы в весенне-летний период нам разрешили достраивать не только "Академиком Черским", но трубоукладочной баржей "Фортуна", которая строила российский участок "Северного потока-2". Сейчас по правилам работать на датском участке она не может. План в том и состоит, чтобы работали два судна одновременно», - прояснил ситуацию эксперт.