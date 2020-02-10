Названы причины утаивания курса судна-трубоукладчика «Северного потока – 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности пояснил НСН, почему трубоукладчик «Академик Черский» так долго собирался в путь, и почему этот путь у него такой длинный.
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может принять участие в завершение укладки газопровода «Северный поток-2», 9 февраля вечером вышло из порта Находки и отправилось в Сингапур. По данным портала Vesselfinder, в конечную точку трубоукладчик должен прибыть 22 февраля.
Как получилось, что Россия обещает достроить «Северный поток-2» в максимально короткие сроки, но трубоукладчик только сейчас направляется в Балтийское время, и зачем такой крюк через Сингапур? Об этом НСН спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
«Такие долгие сборы были связаны с тем, что не было понимания, какой в итоге будет план достройки газопровода. Полагаю, что пока "Академик Черский" идет до Балтийского моря, Россия будет договариваться с Данией о послаблении, чтобы в весенне-летний период нам разрешили достраивать не только "Академиком Черским", но трубоукладочной баржей "Фортуна", которая строила российский участок "Северного потока-2". Сейчас по правилам работать на датском участке она не может. План в том и состоит, чтобы работали два судна одновременно», - прояснил ситуацию эксперт.
Но, как отметил Игорь Юшков, процесс переговоров по большей части лежит не на плечах России, а на плечах Германии, как заинтересованной стороны в скорейшем завершении работ.
«Судно "Академик Черский" раньше строило газопроводы на шельфе Сахалина, а они там меньшего диаметра. И такая задержка в порту Находки объясняется тем, что шла перенастройка оборудования. А вот идет ли "Академик Черским" напрямую в Балтийское море или движется в Сингапур, говорить очень сложно. Но в любом случае логично не указывать конечную точку, чтобы не давать основания американцам вводить санкции против него», - считает Игорь Юшков.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении «Северного потока – 2», в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте.
На этом фоне швейцарская компания – трубоукладчик Allseas, приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.
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