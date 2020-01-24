Инспекция или рекогносцировка: зачем шведам «Северный поток-2»

24 января 202016:38
Георгий Гагарин

Эксперт объяснил НСН, кому не страшны санкции США против недостроенного газопровода.

Шведская компания MMT Sweden направила в район газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании инспекционное судно Stril Explorer. По данным MarineTraffic, судно прошло вдоль нитки газопровода и достигло его недостроенного участка. В 2017 году компания Nord Stream AG заключила с MMT Sweden договор на наружную инспекцию труб газопровода. Такая процедура не подпадает под санкции США.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев считает, что речь может идти не только о простой инспекции многострадального газопровода.

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«Вполне естественно, что проявляет активность одна из компаний, которые могут продолжить строительство газопровода. Там зарабатываются огромные деньги. Они ни для кого не лишние. Если швейцарская компания имела серьезные интересы в Соединенных Штатах и не могла позволить себе играть с американскими санкциями, то это не значит, что другие европейские компании находятся в таком же положении. Очень многие совершенно независимы от американских потребителей, рынков и акционеров. Шведская компания, которая выслала туда свое судно, скорее всего, ведет рекогносцировку. Пытается оценить возможные объемы работ и финансирования. Думаю, они общаются с «Газпромом» и Nord Stream», - пояснил он НСН.

Эксперт объяснил нежелание «Газпрома» завершать проект своими силами. «Было принято решение воспользоваться судном, которое у «Газпрома» есть на Дальнем Востоке. Но экономически это нецелесообразно, потому что нужен очень большой перегон. Потом, оно не стоит без дела, и придется откладывать работу, в которой оно задействовано. Шведы были бы идеальным решением», - заключил Танкаев.

Напомним, в декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, прокладывающих трубы для «Северного потока-2». Тогда оставался недостроенным участок длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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