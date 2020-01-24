Инспекция или рекогносцировка: зачем шведам «Северный поток-2»
Эксперт объяснил НСН, кому не страшны санкции США против недостроенного газопровода.
Шведская компания MMT Sweden направила в район газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании инспекционное судно Stril Explorer. По данным MarineTraffic, судно прошло вдоль нитки газопровода и достигло его недостроенного участка. В 2017 году компания Nord Stream AG заключила с MMT Sweden договор на наружную инспекцию труб газопровода. Такая процедура не подпадает под санкции США.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев считает, что речь может идти не только о простой инспекции многострадального газопровода.
«Вполне естественно, что проявляет активность одна из компаний, которые могут продолжить строительство газопровода. Там зарабатываются огромные деньги. Они ни для кого не лишние. Если швейцарская компания имела серьезные интересы в Соединенных Штатах и не могла позволить себе играть с американскими санкциями, то это не значит, что другие европейские компании находятся в таком же положении. Очень многие совершенно независимы от американских потребителей, рынков и акционеров. Шведская компания, которая выслала туда свое судно, скорее всего, ведет рекогносцировку. Пытается оценить возможные объемы работ и финансирования. Думаю, они общаются с «Газпромом» и Nord Stream», - пояснил он НСН.
Эксперт объяснил нежелание «Газпрома» завершать проект своими силами. «Было принято решение воспользоваться судном, которое у «Газпрома» есть на Дальнем Востоке. Но экономически это нецелесообразно, потому что нужен очень большой перегон. Потом, оно не стоит без дела, и придется откладывать работу, в которой оно задействовано. Шведы были бы идеальным решением», - заключил Танкаев.
Напомним, в декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, прокладывающих трубы для «Северного потока-2». Тогда оставался недостроенным участок длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.
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