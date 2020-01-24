Инспекция или рекогносцировка: зачем шведам «Северный поток-2»

«Вполне естественно, что проявляет активность одна из компаний, которые могут продолжить строительство газопровода. Там зарабатываются огромные деньги. Они ни для кого не лишние. Если швейцарская компания имела серьезные интересы в Соединенных Штатах и не могла позволить себе играть с американскими санкциями, то это не значит, что другие европейские компании находятся в таком же положении. Очень многие совершенно независимы от американских потребителей, рынков и акционеров. Шведская компания, которая выслала туда свое судно, скорее всего, ведет рекогносцировку. Пытается оценить возможные объемы работ и финансирования. Думаю, они общаются с «Газпромом» и Nord Stream», - пояснил он НСН.

Эксперт объяснил нежелание «Газпрома» завершать проект своими силами. «Было принято решение воспользоваться судном, которое у «Газпрома» есть на Дальнем Востоке. Но экономически это нецелесообразно, потому что нужен очень большой перегон. Потом, оно не стоит без дела, и придется откладывать работу, в которой оно задействовано. Шведы были бы идеальным решением», - заключил Танкаев.

Напомним, в декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, прокладывающих трубы для «Северного потока-2». Тогда оставался недостроенным участок длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.

