В Германии сокращают социальные программы, объясняя это скорой войной с Россией, но на самом деле у Европы нет средств для вооруженного конфликта, сказал в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.

Министр обороны Германии заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. По его словам, изначально вооружённый конфликт должен был возникнуть в 2029 году, однако сейчас некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028. Некоторые военные историки даже считают, «что мы провели последнее мирное лето», добавил Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Рар объяснил, зачем делаются подобные заявления.