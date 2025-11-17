Немецкий политолог: У Европы нет денег на войну с Россией
Оружие, которое было у Европы, фактически все отдано Украине, частично уничтожено, к войне с Россией никто не готов, заявил НСН Александр Рар.
В Германии сокращают социальные программы, объясняя это скорой войной с Россией, но на самом деле у Европы нет средств для вооруженного конфликта, сказал в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
Министр обороны Германии заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. По его словам, изначально вооружённый конфликт должен был возникнуть в 2029 году, однако сейчас некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028. Некоторые военные историки даже считают, «что мы провели последнее мирное лето», добавил Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Рар объяснил, зачем делаются подобные заявления.
«Руководящие элиты продвигают эту тему, а обычные люди не чувствуют подготовки к войне. У людей нет ощущения стадии военной подготовки. В обществе не растет ненависть по отношению к России, этого нет. Но элиты должны оправдывать милитаризацию, Германия кучу денег вкладывает в вооружение. Партии могут потерять избирателей, если не будут объяснять, куда эти деньги идут. Поэтому они должны провоцировать страх в обществе. Они объясняют, что вынуждены сокращать социальные программы, так как все серьезно и будет война с Россией», - пояснил он.
Он уверен, что нападать на Россию никто не будет, так как на войну нет средств.
«Реакции России в Германии давно перестали бояться. В этом есть проблема, потому что Россию не считают великой державой, но это только впечатление элиты. Любое мнение, которое высказывается в России, не доходит сюда, такое мнение не печатают. Но при этом нападать на Россию никто не собирается. У Германии еще есть деньги на вооружение, у других стран Европы этого нет. Оружие, которое было у Европы, фактически все отдано Украине, частично уничтожено. Европа понимает, что подходит к критической точке на Украине, Киев проигрывает. Теперь придется торговаться о новой системе безопасности в Европе, говорить напрямую с Россией. Они этого не хотят, поэтому присутствует эта нервозная риторика», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink выразил обеспокоенность возможной эскалацией напряженности между Европой и Россией. Он заявил, что некоторые европейские государства готовятся к военному конфликту с Москвой. «Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны», указал глава государства, передает «Радиоточка НСН».
