Гудков не готов становиться символом, как Немцов и Навальный

- В чем конкретно будет заключаться ваша деятельность за рубежом?

- У каждого в оппозиции есть своя роль, которая ему близка. Есть люди, которые умеют организовывать протесты, но это не мой конек. Я законодатель и парламентарий, я понимаю, какие реформы и изменения в экономике нужны стране. Я знаю, как реформировать суд, конституцию, выборы. Это то, чем я всю жизнь занимался, я изучал опыт разных стран и хорошо это понимаю.

Сейчас надо помогать тем, кто остался, поддерживать политиков, правозащитников, адвокатов, заниматься просвещением и готовить реальный план реформ. Нужно формировать «дорожную карту», как вытаскивать страну из кризиса, и создавать картинку, которая будет притягательна для людей, действительно ожидающих альтернативу. Если эта программа будет поддержана большинством граждан, то эти перемены произойдут.

Мне хотелось бы, чтобы те россияне, которые в экономическом, политическом, интеллектуальном и культурном плане являются локомотивами нашего общества, были объединены для сопротивления. В этом я вижу свою роль и еще раз подчеркиваю, что это не эмиграция, а временное вынужденное отступление, чтобы собраться с силами и пойти в новое наступление.

- Но, разве можно управлять событиями в России из-за рубежа? Особенно, учитывая традиционный раздрай и разобщенность оппозиции?



- Проблема оппозиции не том, что она разобщена, а в том, что она фактически стерта с политической карты нашей страны. Политическую поляну абсолютно зачистили. Оппозиция либо в тюрьмах, либо под условными сроками, в эмиграции или еще где-то. Поэтому какие-то масштабные политические проекты в стране сейчас невозможны. Остались отдельные личности, но нет политической силы, которая может объединить десятки или сотни тысяч людей. В 2017 году мы выдвинули в Москве тысячи кандидатов, сейчас это невозможно.

Ну и потом, мы живем в XXI веке, и я сегодня присутствую в информационном пространстве независимо о того, нахожусь ли я в деревне под Коломной, дома у Ильи Пономарева, как сейчас, или где-то еще. Есть интернет, и ты можешь из любой точки мира быть эффективным. Россия становится страной символов и можно превратиться в очередной символ, как Немцов или Навальный. Однако, кроме символов, нужны еще и действия.

- Вы не скрываете свое местонахождение. А вас не пугает пример «задержания в небе» белорусами Романа Протасевича?



- Надо понимать одну вещь. Если бы у них была задача меня не выпустить, меня бы не выпустили. У них же была задача сделать все, чтобы я уехал и в стране не осталось лидеров. Но они как те генералы, которые готовятся к прошлой войне, не понимают, что мы живем в другом мире. Да, меня заставили уехать, но не заставили молчать.

