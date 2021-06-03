Тетю политика Гудкова отпустили без меры пресечения
Столичный Тверской суд отказал в удовлетворении ходатайства о мере пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ирины Ермиловой, тети политика Дмитрия Гудкова, женщину отпустили без меры пресечения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что суд счел неубедительными материалы и доводы, представленные следствием.
Ранее в четверг стало известно, что Гудков также отпущен без избрания меры пресечения, при этом правоохранители не обращались в суд с соответствующим ходатайством.
Гудкова и Ермилову задержали 1 июня в качестве подозреваемых по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах по статье «О причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
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