Гудков сообщил об обысках на даче

Полиция проводит обыски на даче под Коломной у бывшего депутата Госдумы РФ, оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Об этом сам Гудков сообщил в своем Telegram-канале.

Обыски также идут у его начальника штаба Виталия Венидиктова и экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева. По словам Гудкова, формального повода для обысков он не знает, а «реальный ясен».

Экс-директор «Открытой России» Пивоваров задержан в Пулково

Накануне бывший исполнительный директор движения «Открытая Россия» (признано Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ) Андрей Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту «Пулково». Следователи допросили его в качестве подозреваемого по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной.

27 мая «Открытая Россия» заявила о самоликвидации, объяснив это желанием защитить членов организации от уголовного преследования.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбыскиДмитрий Гудков
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