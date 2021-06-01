Гудков сообщил об обысках на даче

Полиция проводит обыски на даче под Коломной у бывшего депутата Госдумы РФ, оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Об этом сам Гудков сообщил в своем Telegram-канале.

Обыски также идут у его начальника штаба Виталия Венидиктова и экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева. По словам Гудкова, формального повода для обысков он не знает, а «реальный ясен».