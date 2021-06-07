Кремль прокомментировал отъезд Гудкова из России

Кремль не следил за отъездом из России политика Дмитрий Гудкова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, любой гражданин может выехать из страны, если нет каких-либо ограничений.

Гудков объяснил отъезд из России

Бывший депутат Госдумы и сооснователь проекта «Объединенные демократы» Дмитрий Гудков покинул Россию. Напомним, ему ранее присвоили статус подозреваемого в причинении имущественного ущерба. Как заявил сам Гудков, дело это «фейковое», но из-за риска ареста он принял решение уехать из страны.

Адвокат политика Михаил Бирюков заявил, что Гудков не нарушал закон, пересекая границу, так как «у него не было никакой меры пресечения, только обязательство о явке к следователю».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ГудковКремльДмитрий Песков
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