Кремль прокомментировал отъезд Гудкова из России

Бывший депутат Госдумы и сооснователь проекта «Объединенные демократы» Дмитрий Гудков покинул Россию. Напомним, ему ранее присвоили статус подозреваемого в причинении имущественного ущерба. Как заявил сам Гудков, дело это «фейковое», но из-за риска ареста он принял решение уехать из страны.

Адвокат политика Михаил Бирюков заявил, что Гудков не нарушал закон, пересекая границу, так как «у него не было никакой меры пресечения, только обязательство о явке к следователю».

