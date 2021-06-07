Гудков уехал из России в Болгарию

Бывший депутат Госдумы и сооснователь проекта «Объединенные демократы» Дмитрий Гудков покинул Россию. Напомним, ему ранее присвоили статус подозреваемого в причинении имущественного ущерба. Как заявил сам Гудков, дело это «фейковое», но из-за риска ареста он принял решение уехать из страны, уточняет Газета.ру Известно, что он выдвинулся в сторону Болгарии, конкретно – в города Варну, где на данный момент находятся его родители.

«Дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом"», если тот останется в России, - написал Гудков в Telegram.

Адвокат политика Михаил Бирюков заявил, что Гудков не нарушал закон, пересекая границу, так как «у него не было никакой меры пресечения, только обязательство о явке к следователю».

Ранее НСН писала, что Гудкова задержали 1 июня, затем с ордером на арест полиция также пришла к начальнику штаба Виталию Венедиктову и экс-председателю «Открытой России» (признано Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ) Александру Соловьёву.

