Гудков уехал из России в Болгарию
Бывший депутат Госдумы и сооснователь проекта «Объединенные демократы» Дмитрий Гудков покинул Россию. Напомним, ему ранее присвоили статус подозреваемого в причинении имущественного ущерба. Как заявил сам Гудков, дело это «фейковое», но из-за риска ареста он принял решение уехать из страны, уточняет Газета.ру Известно, что он выдвинулся в сторону Болгарии, конкретно – в города Варну, где на данный момент находятся его родители.
«Дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом"», если тот останется в России, - написал Гудков в Telegram.
Адвокат политика Михаил Бирюков заявил, что Гудков не нарушал закон, пересекая границу, так как «у него не было никакой меры пресечения, только обязательство о явке к следователю».
Ранее НСН писала, что Гудкова задержали 1 июня, затем с ордером на арест полиция также пришла к начальнику штаба Виталию Венедиктову и экс-председателю «Открытой России» (признано Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ) Александру Соловьёву.
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