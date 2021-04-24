«Если вдруг». Недомолвки формируют политическую судьбу Лукашенко
Политологи и военные оценили тезисы декрета Лукашенко и темы, которые он не стал обсуждать на переговорах с Путиным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует подписать декрет о передаче власти Совету безопасности в экстренной ситуации. Глава республики заявил, что в этом случае премьер-министр будет исполнять обязанности главы государства, но все решения будут принимать тайным голосованием, сообщает Sputnik Беларусь.
«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг"», -отметил Лукашенко.
«Если вдруг» - то есть покушение на белорусского президента – планировалось на 9 мая. Об этом он заявил, рассказав о раскрытой попытке государственного переворота. В его организации были замешаны белорусский адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. Их якобы спонсировали Польша и США.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что поведение Лукашенко похоже на весеннее обострение «бреда преследования».
«Белорусские власти хотят отнести все к провокации, считают, что провокация постановочная с целью изобразить заговор против Лукашенко, что выборы он не проиграл, а выиграл. Что во всем виноваты внешние и внутренние силы, которые его хотят силой убрать из власти…» - заключил политолог.
А пока Александр Лукашенко остается во главе страны. На этой неделе, 22 апреля, он четыре часа вел переговоры в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. Через два дня белорусский лидер подтвердил, что в четверг поглощение Россией республики в процессе интеграции не обсуждалось. Об этом сообщает агентство «Бел ТА» после рабочей поездки главы государства в Гомельскую область.
Ранее замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ, политолог Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что в Белоруссии нации нет как таковой, ее нужно создавать. А для ее создания нужны какие-то маркеры, которые будут отличать ее от других наций, народов, прежде всего, от русского, с которым белорусы являются частью одного целого.
«Белорусский язык создавался искусственно, он внедрялся искусственно довольно жестко в рамках процессов коренизации… По статистике большинство предпочитает русский язык. По опросам, 92% населения Белоруссии считают родным языком русский», - объяснил эксперт.
Учитывая этническую близость, которая влияет на отношения Белоруссии и России, в том числе и в военном секторе, главы государств, по словам Лукашенко, тем не менее, не поднимали тему создания российских военных баз на территории республики.
При этом член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН назвал Белоруссию передовым эшелоном обороны РФ.
«Белорусский народ этнически близок к нам. Поэтому, если он окажется в положении, в котором оказался украинский народ, то мы получим не только новый форпост Запада на границе с Белоруссией. Но и исторические связи белорусов в нашей стране могут быть использованы западными противниками России для дестабилизации в нашей стране. Так что России терять Белоруссию никак нельзя. Это смертельно опасно для правящего режима», - сказал Сивков.
То, о чем не хочет прямо говорить Лукашенко, остается во внутри- и внешнеполитической повестке Белоруссии и продолжает формировать политическую судьбу президента республики. Если вдруг что.
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