«Если вдруг». Недомолвки формируют политическую судьбу Лукашенко

А пока Александр Лукашенко остается во главе страны. На этой неделе, 22 апреля, он четыре часа вел переговоры в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. Через два дня белорусский лидер подтвердил, что в четверг поглощение Россией республики в процессе интеграции не обсуждалось. Об этом сообщает агентство «Бел ТА» после рабочей поездки главы государства в Гомельскую область.

Ранее замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ, политолог Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что в Белоруссии нации нет как таковой, ее нужно создавать. А для ее создания нужны какие-то маркеры, которые будут отличать ее от других наций, народов, прежде всего, от русского, с которым белорусы являются частью одного целого.

«Белорусский язык создавался искусственно, он внедрялся искусственно довольно жестко в рамках процессов коренизации… По статистике большинство предпочитает русский язык. По опросам, 92% населения Белоруссии считают родным языком русский», - объяснил эксперт.

Учитывая этническую близость, которая влияет на отношения Белоруссии и России, в том числе и в военном секторе, главы государств, по словам Лукашенко, тем не менее, не поднимали тему создания российских военных баз на территории республики.