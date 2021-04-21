Лукашенко предрекли должность губернатора Белорусской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы стать губернатором Белорусской области, если бы Россия решилась бы на объединение двух стран, заявил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире «Эха Москвы».

«Возможно, Лукашенко назначат губернатором Белорусской области. Я не знаю, как народ Беларуси это воспримет. Но Лукашенко вынужден сдаваться», — заявил экс-мэр.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец высказал мнение, что присоединение Белоруссии к России на сегодняшний день маловероятно. Эксперт считает, что Лукашенко является токсичной фигурой и для Белоруссии, и для России, поэтому подписывать с ними документы невыгодно, тем более по присоединению.

Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер согласен с коллегой. «Присоединение стран на сегодняшний день не обсуждается, и в ближайшем будущем обсуждаться не будет. Соответственно, о Белорусской области здесь речи не идет, ведь никто не собирается отказываться от суверенитета», - рассказал эксперт URA.RU.

Ранее беглый критик белорусского президента Дмитрий Болкунец прокомментировал в эфире НСН возможный заговор против Лукашенко, заявив, что никто не верит белорусскому президенту, потому что он любит устраивать «покушения» сам на себя.

