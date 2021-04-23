Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос о слиянии России и Белоруссии
На встрече лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не обсуждались какие-то прорывные договоренности и возможность объединения двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, слияние государств в одно – нет. А вопросы интеграции: интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм. Вопросы интеграции постоянно на повестке дня", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отрицательно ответил на вопрос, поднималась ли на встрече тема появления российской военной базы в Белоруссии.
"Какой-то цели выйти на какие-то прорывные договоренности не стояло. Это обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - добавил Песков, уточнив, что на встрече Путина и Лукашенко обсуждались торгово-экономическое сотрудничество и текущие дела, в том числе в энергетике.
Как сообщалось, президенты Белоруссии и России встретились в Москве 22 апреля и вели переговоры почти 4 часа.
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