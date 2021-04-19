«Колхозный розыгрыш ». Кто придумал «заговор» против Лукашенко
Беглый критик белорусского президента заявил НСН, что никто не верит Лукашенко, потому что он любит устраивать "покушения" сам на себя.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о якобы раскрытой попытке государственного переворота и покушении против него, планировавшегося на 9 мая. Российские спецслужбы задержали в Москве белорусского адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту. По версии белорусской стороны, их спонсировали Польша и США.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не верит Лукашенко, потому что такой случай в истории страны далеко не первый.
«Первый такой случай был в 1994 году, когда Лукашенко покушался сам на себя. Тогда его команда расстреляла "Жигули", на котором он передвигался. Позже следствие установило, что это было сознательно организовано. Это позволило Лукашенко набрать несколько политических очков во время предвыборной кампании. КГБ Белоруссии каждый раз перед выборами устраивало провокации. Например, подбрасывали отравленную крысу в водопровод, чтобы отравить местных жителей, и целую неделю показывали это по всем каналам. В 2012 году было объявлено о том, что границу пересек джип, начиненный взрывчаткой, с какими-то бандеровцами. Через какое-то время и джип исчез, и новость с сайта неожиданно исчезла. Это была новость, что хунта шла уничтожать Лукашенко. А перед последними выборами в Белоруссию прибыло «тридцать три богатыря» из России - это были вагнеровцы. Поэтому это все очередная байка, но выдуманная красиво», - отметил политолог.
Болкунец считает, что белорусские спецслужбы ввели «в игру» своих агентов, которые разыграли ситуацию, на которую повелись некоторые участники оппозиционного движения. Он заявил, что на нее «подписались несколько людей, не думая о последствиях». При этом он выразил мнение, что предполагаемые заговорщики никакой угрозы не представляют.
«Они абсолютно травоядные дилетанты. Один филолог, второй в Америке болтался, третий на даче занимался овощными какими-то работами, пенсионер. Они могли в Zoom обсуждать все, что угодно. Как кто-то пошутил, эти темы обсуждают практически на каждой белорусской кухне, поэтому очевидно, что белорусские власти хотят отнести все к провокации, считают, что провокация постановочная с целью изобразить заговор против Лукашенко, что выборы он не проиграл, а выиграл. Что во всем виноваты внешние и внутренние силы, которые его хотят силой убрать из власти», - рассказал политолог.
Он добавил, что в подготовку покушения не поверило даже белорусское телевидение, которое поставило новость об этом третьей по счету в вечернем выпуске, хотя если бы это было правдой, то она могла бы претендовать на мировую сенсацию. «Заголовок мог бы быть громким: Байден покушается на Лукашенко. Но никто из мировых СМИ эту новость не взял, потому что все понимают, что это колхозный розыгрыш для внутреннего потребителя и не более того», - сказал эксперт.
Участие российских спецслужб в раскрытии «заговора» Болкунец объяснил тем, что «Россия тоже решила поиздеваться над Лукашенко, поиграть над его фобиями». «То ли они реально поверили, что какие-то дилетанты в ресторане с вилкой могут устроить какой-то большой заговор против Лукашенко». У следствия нет никакой доказательной базы кроме конверта с деньгами, найденного на кладбище в могиле. Зачем прятать деньги на кладбище? Я не понимаю. Это красивая игра, для боевика – сойдет», - добавил он.
По словам Болкунца, поведение Лукашенко похоже на весеннее обострение «бреда преследования». «Даже в Белоруссии все понимают, что это лечить надо!» - заключил политолог.
Ранее Дмитрий Болкунец заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что 1 апреля покинул Россию и был вынужден перебраться в более безопасное место в Европе. По его словам, он был вынужден изменить текущие планы после того, как в Белоруссии на него завели уголовное дело за «публичное оскорбление президента».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Адвокат рассказал о продлении ареста экс-полицейским, обвиняемым по делу Голунова
- Российский футбольный союз высказался против создания Суперлиги
- Познер назвал Россию женской страной
- Украина предложила ввести секторальные санкции для России
- Метеоролог рассказал о погоде в Москве на майские праздники
- Сыну Кадырова присудили победу в боксёрском поединке, когда его начали бить
- Еврокомиссия поддержала решение Чехии по высылке российских дипломатов
- Песков оценил слова Дерипаски о данных Росстата по бедности
- Беспилотный вертолет NASA совершил первый полет на Марсе
- В Кремле прокомментировали угрозы США в случае смерти Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru