«Колхозный розыгрыш ». Кто придумал «заговор» против Лукашенко

«Первый такой случай был в 1994 году, когда Лукашенко покушался сам на себя. Тогда его команда расстреляла "Жигули", на котором он передвигался. Позже следствие установило, что это было сознательно организовано. Это позволило Лукашенко набрать несколько политических очков во время предвыборной кампании. КГБ Белоруссии каждый раз перед выборами устраивало провокации. Например, подбрасывали отравленную крысу в водопровод, чтобы отравить местных жителей, и целую неделю показывали это по всем каналам. В 2012 году было объявлено о том, что границу пересек джип, начиненный взрывчаткой, с какими-то бандеровцами. Через какое-то время и джип исчез, и новость с сайта неожиданно исчезла. Это была новость, что хунта шла уничтожать Лукашенко. А перед последними выборами в Белоруссию прибыло «тридцать три богатыря» из России - это были вагнеровцы. Поэтому это все очередная байка, но выдуманная красиво», - отметил политолог.

Болкунец считает, что белорусские спецслужбы ввели «в игру» своих агентов, которые разыграли ситуацию, на которую повелись некоторые участники оппозиционного движения. Он заявил, что на нее «подписались несколько людей, не думая о последствиях». При этом он выразил мнение, что предполагаемые заговорщики никакой угрозы не представляют.

«Они абсолютно травоядные дилетанты. Один филолог, второй в Америке болтался, третий на даче занимался овощными какими-то работами, пенсионер. Они могли в Zoom обсуждать все, что угодно. Как кто-то пошутил, эти темы обсуждают практически на каждой белорусской кухне, поэтому очевидно, что белорусские власти хотят отнести все к провокации, считают, что провокация постановочная с целью изобразить заговор против Лукашенко, что выборы он не проиграл, а выиграл. Что во всем виноваты внешние и внутренние силы, которые его хотят силой убрать из власти», - рассказал политолог.