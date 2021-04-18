Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы готовили покушение на него и его сыновей
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании группы злоумышленников, которые планировали покушение на него и его детей, сообщил он в эфире телеканала ОНТ.
«Мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР», - сказал глава государства. Их хотели «посадить в погреб», который подготовили в Гомельской области, заявил белорусский лидер. Он отметил, что задача на его устранение, поставленная спецслужбами США, была одобрена высшим политическим руководством этой страны.
Ранее Лукашенко объявил, что идет подготовка «одного из принципиальных» декретов «за четверть века». «В ближайшее время... я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я его озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства», - заявил глава Белоруссии.
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