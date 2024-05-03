Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем

При этом работа консульств двух стран в Тель-Авиве и Боготе продолжится.

Власти Колумбии не раз радикально высказывались по вопросу ближневосточного конфликта в отношении Израиля.

Ранее президент латиноамериканской республики Густаво Петро заявил о намерении разорвать дипотношения с Израилем, отмечает «Радиоточка НСН». Глава Колумбии обвинил власти Израиля в «геноциде» в секторе Газа.

