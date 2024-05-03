Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем

Власти Колумбии официально уведомили Израиль о разрыве дипломатических отношений. Об этом говорится в сообщении МИД Колумбии в соцсети X.

Президент Колумбии выразил заинтересованность в скорейшем вступлении в БРИКС

При этом работа консульств двух стран в Тель-Авиве и Боготе продолжится.

Власти Колумбии не раз радикально высказывались по вопросу ближневосточного конфликта в отношении Израиля.

Ранее президент латиноамериканской республики Густаво Петро заявил о намерении разорвать дипотношения с Израилем, отмечает «Радиоточка НСН». Глава Колумбии обвинил власти Израиля в «геноциде» в секторе Газа.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияКолумбияИзраиль

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