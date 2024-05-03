Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем
3 мая 202420:17
Власти Колумбии официально уведомили Израиль о разрыве дипломатических отношений. Об этом говорится в сообщении МИД Колумбии в соцсети X.
При этом работа консульств двух стран в Тель-Авиве и Боготе продолжится.
Власти Колумбии не раз радикально высказывались по вопросу ближневосточного конфликта в отношении Израиля.
Ранее президент латиноамериканской республики Густаво Петро заявил о намерении разорвать дипотношения с Израилем, отмечает «Радиоточка НСН». Глава Колумбии обвинил власти Израиля в «геноциде» в секторе Газа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем
- Орбакайте ответила на отмену концертов в России фразой Пугачевой
- Протеже Киркорова готовится к операции у Хайдарова
- СМИ: Агутин уехал из России после совместной песни с Пугачевой
- МИД Словакии: Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
- Германия передаст Украине шесть радиолокационных систем
- В Ставрополье задержали подростков, которые сожгли Библию
- СМИ: В Петербурге жители города подарили деньги дворнику-герою
- АТОР: Стоимость пляжного отдыха в Японии составит от 115 тысяч рублей
- СМИ: После теракта в «Крокусе» цены на услуги охранников в России выросли на 150%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru