Нетаньяху подтвердил намерение войти в Рафах для ликвидации остатков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) войдет в город Рафах на юге сектора Газа для ликвидации оставшихся подразделений палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении.

СМИ: К ХАМАС поступило новое предложение о прекращении огня

По его словам, Израиль вынужден войти в Рафах, потому что у него нет выбора. Нетаньяху пообещал, что перед началом операции гражданское население будет эвакуировано.

«Мы уничтожим оставшиеся там батальоны ХАМАС и достигнем всех целей войны, включая возвращение всех наших похищенных», - подчеркнул глава правительства.

Накануне заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что пять подразделений Армии обороны Израиля виновны в нарушениях прав человека, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры