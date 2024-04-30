Нетаньяху подтвердил намерение войти в Рафах для ликвидации остатков ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) войдет в город Рафах на юге сектора Газа для ликвидации оставшихся подразделений палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении.
По его словам, Израиль вынужден войти в Рафах, потому что у него нет выбора. Нетаньяху пообещал, что перед началом операции гражданское население будет эвакуировано.
«Мы уничтожим оставшиеся там батальоны ХАМАС и достигнем всех целей войны, включая возвращение всех наших похищенных», - подчеркнул глава правительства.
Накануне заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что пять подразделений Армии обороны Израиля виновны в нарушениях прав человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru