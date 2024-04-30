Нетаньяху подтвердил намерение войти в Рафах для ликвидации остатков ХАМАС

По его словам, Израиль вынужден войти в Рафах, потому что у него нет выбора. Нетаньяху пообещал, что перед началом операции гражданское население будет эвакуировано.

«Мы уничтожим оставшиеся там батальоны ХАМАС и достигнем всех целей войны, включая возвращение всех наших похищенных», - подчеркнул глава правительства.

Накануне заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что пять подразделений Армии обороны Израиля виновны в нарушениях прав человека, передает «Радиоточка НСН».

