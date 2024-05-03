Эрдоган: Торговля Турции с Израилем оценивалась в $9,5 млрд
Турция вынужденно пошла на остановку торговых отношений с Израилем и прекратила торговый оборот, объем которого достигал 9,5 миллиардов долларов. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что события, которые развернулись между Израилем и Палестиной, неприемлемы. По словам Эрдогана, Турция сделала шаг, «который требовался».
Президент также подчеркнул, что весь Запад, а особенно Соединенные Штаты, работают в интересах Израиля.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре предположил в беседе с НСН, что Эрдоган был вынужден прекратить торговые отношения с Израилем, чтобы не вызвать протестных настроений в обществе. При этом он отметил, что Турция к длительному запрету не готова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru