СМИ: Израиль выразил готовность смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня
Израиль готов для прекращения огня в секторе Газа сократить число освобождаемых заложников, находящихся у движения ХАМАС, с 40 до 33 человек. Об этом сообщает новостной сайт Ynet со ссылкой на собственные источники.
Собеседники портала утверждают, что речь идёт о лицах, входящих в гуманитарную категорию, в том числе женщинах, стариках и больных.
При этом в ХАМАС заявили, что у движения нет 40 подходящих под критерии заложников. В ответ Израиль потребовал, чтобы срок перемирия был короче шести недель, которые обсуждались ранее.
Источники Ynet добавили, что военный кабинет Израиля разрешил переговорщикам обсудить этот вопрос с делегацией Египта, прибытие которой в страну ожидают 26 апреля.
Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что гарантами безопасности для сектора Газа должны стать Россия, Египет, Катар и Турция, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru