СМИ: Израиль выразил готовность смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня

Собеседники портала утверждают, что речь идёт о лицах, входящих в гуманитарную категорию, в том числе женщинах, стариках и больных.

При этом в ХАМАС заявили, что у движения нет 40 подходящих под критерии заложников. В ответ Израиль потребовал, чтобы срок перемирия был короче шести недель, которые обсуждались ранее.

Источники Ynet добавили, что военный кабинет Израиля разрешил переговорщикам обсудить этот вопрос с делегацией Египта, прибытие которой в страну ожидают 26 апреля.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что гарантами безопасности для сектора Газа должны стать Россия, Египет, Катар и Турция, сообщает RT.

