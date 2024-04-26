СМИ: Израиль выразил готовность смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня

Израиль готов для прекращения огня в секторе Газа сократить число освобождаемых заложников, находящихся у движения ХАМАС, с 40 до 33 человек. Об этом сообщает новостной сайт Ynet со ссылкой на собственные источники.

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Собеседники портала утверждают, что речь идёт о лицах, входящих в гуманитарную категорию, в том числе женщинах, стариках и больных.

При этом в ХАМАС заявили, что у движения нет 40 подходящих под критерии заложников. В ответ Израиль потребовал, чтобы срок перемирия был короче шести недель, которые обсуждались ранее.

Источники Ynet добавили, что военный кабинет Израиля разрешил переговорщикам обсудить этот вопрос с делегацией Египта, прибытие которой в страну ожидают 26 апреля.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что гарантами безопасности для сектора Газа должны стать Россия, Египет, Катар и Турция, сообщает RT.

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ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:ПеремириеЗаложникиХамасИзраиль

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