СМИ: Израиль готов направить делегацию в Каир для переговоров по заложникам

По данным издания, глава разведки «Моссад» Давид Барнеа рассматривает возможность поездки в столицу Египта в ближайшие дни после того, как арабские посредники представили ХАМАС сделку по освобождению заложников.

Ранее американский лидер Джо Байден и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поговорили по телефону, обсудив возможность немедленного прекращение огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

