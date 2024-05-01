СМИ: Израиль готов направить делегацию в Каир для переговоров по заложникам

Израильские власти готовы направить делегацию в Каир для переговоров по сделке по обмену заложниками, которых удерживает палестинское движение ХАМАС, сообщает Wall Street Journal.

СМИ: К ХАМАС поступило новое предложение о прекращении огня

По данным издания, глава разведки «Моссад» Давид Барнеа рассматривает возможность поездки в столицу Египта в ближайшие дни после того, как арабские посредники представили ХАМАС сделку по освобождению заложников.

Ранее американский лидер Джо Байден и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поговорили по телефону, обсудив возможность немедленного прекращение огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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