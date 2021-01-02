«Дамоклов меч». Кто будет угрожать границам России в 2021 году?
Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам в эфире НСН рассказал, в каких странах на постсоветском пространстве может обостриться ситуация в 2021 году.
Минувший 2020 год выдался непростым с точки зрения региональных конфликтов как у границ России, так и по всему миру. Ситуация с коронавирусом и обеднение мирового населения лишь усиливает социальное напряжение, которое способствует военным столкновениям. Так произошло в Нагорном Карабахе, где вновь вспыхнувшая война была остановлена только после ввода российских миротворцев.
Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал, в каких странах на постсоветском пространстве может обостриться ситуация в 2021 году.
«Украина перейдет в наступление на Донбассе, если будет уверена, что ей за это ничего не будет. Однако президент Владимир Зеленский не похож на человека, который будет ввязываться в авантюры. Я не думаю, что Украина в 2021 году попробует развалить ЛНР и ДНР силой. Все понимают, что в случае обострения Россия не просто вмешается, это будет масштабно, как летом 2014 года и зимой-весной 2015 года. В обоих случаях украинские войска терпели поражения, так как это армия третьего мира, несмотря на большую проделанную работу. Сейчас ни одна сторона в Донбассе не готова к боевым действиям. Текущие жертвы там - это подрыв на минах, отравление алкоголем, неосторожное обращение с оружием. В будущем году вряд ли что-то изменится. Это грустный прогноз, потому что люди годами живут под «дамокловым мечом», - отметил он.
Военный историк также не считает, что России следует готовиться к негативному сценарию в Нагорном Карабахе.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев не для того подписывал соглашение, чтобы потом его нарушать. Он и его союзник президент Турции Рджеп Эрдоган уже получили всё, что хотели и могли. Думаю, что на ближайшие лет пять карту Карабаха можно спрятать», - уверен эксперт.
Норин дал прогноз по развитию ситуации в Приднестровье на фоне призывов нового президента Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев из региона.
«Расконсервирование войны в Приднестровье кажется очень маловероятным, там будет лишь политическое бодание. Слабость молдавских силовых структур очевидна, боевые действия никому не нужны. Кроме того, экономические отношения с Россией очень важны для Молдавии. Все понимают, что в случае чего мы им можем создать больше проблем, чем они нам», - отметил военный историк.
По словам Норина, в центре внимания может оказаться Средняя Азия.
«Обнищание населения никуда не делось, особенно, с учетом возвращения мигрантов на родину. Возможно, это станет причиной нового вооруженного конфликта. Любой социальный бунт будет окрашен еще и в религиозные тона. Как показывает практика, Аллах по мере исчерпания хлеба выходит на первое место», - заключил он.
Ранее политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН заявил, что России необходимо перезагрузить отношения со странами на постсоветском пространстве, иначе Москва рискует лишиться всех союзников.
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