«Дамоклов меч». Кто будет угрожать границам России в 2021 году?

«Украина перейдет в наступление на Донбассе, если будет уверена, что ей за это ничего не будет. Однако президент Владимир Зеленский не похож на человека, который будет ввязываться в авантюры. Я не думаю, что Украина в 2021 году попробует развалить ЛНР и ДНР силой. Все понимают, что в случае обострения Россия не просто вмешается, это будет масштабно, как летом 2014 года и зимой-весной 2015 года. В обоих случаях украинские войска терпели поражения, так как это армия третьего мира, несмотря на большую проделанную работу. Сейчас ни одна сторона в Донбассе не готова к боевым действиям. Текущие жертвы там - это подрыв на минах, отравление алкоголем, неосторожное обращение с оружием. В будущем году вряд ли что-то изменится. Это грустный прогноз, потому что люди годами живут под «дамокловым мечом», - отметил он.



Военный историк также не считает, что России следует готовиться к негативному сценарию в Нагорном Карабахе.



«Президент Азербайджана Ильхам Алиев не для того подписывал соглашение, чтобы потом его нарушать. Он и его союзник президент Турции Рджеп Эрдоган уже получили всё, что хотели и могли. Думаю, что на ближайшие лет пять карту Карабаха можно спрятать», - уверен эксперт.



Норин дал прогноз по развитию ситуации в Приднестровье на фоне призывов нового президента Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев из региона.



«Расконсервирование войны в Приднестровье кажется очень маловероятным, там будет лишь политическое бодание. Слабость молдавских силовых структур очевидна, боевые действия никому не нужны. Кроме того, экономические отношения с Россией очень важны для Молдавии. Все понимают, что в случае чего мы им можем создать больше проблем, чем они нам», - отметил военный историк.