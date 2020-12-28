Лукашенко назвали главным организатором «отрыва» Белоруссии от России
Политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, что нужно сделать руководству России прямо сейчас, чтобы построить хорошие отношения с будущими властями Белоруссии.
Существует «глобальный план» по отрыву Белоруссии от России, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев. По его словам, санкции Запада против Минска направлены на устранение конкуренции на региональных рынках и лишают Россию возможности сотрудничать с Белоруссией. При этом он добавил, что санкции не связаны с политической ситуацией в стране.
Эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, насколько логично увязывать санкции против Минска с желанием навредить России.
«Некоторая доля истины в его словах есть. Есть определенного рода озабоченность со стороны государств по интеграционным проектам в рамках Союзного государства и Евразийского союза. При этом главным организатором отрыва Белоруссии от России является Александр Лукашенко. Год назад, в канун 20-летия Союзного государства в Минске были организованы антироссийские марши. Такого рода мероприятия нельзя провести без согласия президента. Одно из последствий такой политики - это текущий кризис», - отметил он.
Политолог рассказал, что нужно сделать России прямо сейчас, чтобы построить хорошие отношения с будущими властями Белоруссии.
«Москва поддерживает Лукашенко, и это вызывает ненависть у белорусского народа. Если бы Мезенцев выразил сочувствие к пострадавшим протестующим, то это было бы уважение. Чтобы изменить ситуацию, Россия должна коренным образом пересмотреть отношение к режиму в Белоруссии», - объяснил Болкунец.
Он также оценил, как могут измениться отношения между Россией и Белоруссией после ухода Лукашенко с поста президента.
«Любой пришедший на смену политик будет опираться на мнение большинства граждан. Конечно, будет переоценка, но прагматичные отношения с Россией останутся. Возможно, пересмотрят неработающие соглашения, но это будет в интересах двух стран. Кроме того, будущее зависит и от самой России: если она поддержит людей из команды Лукашенко, у которых "руки по локоть в крови", то новая политическая элита заморозит отношения с Москвой», - считает политолог.
Болкунец также скептически отнёсся к сообщениям СМИ, будто Россия собирается создать в Белоруссии партию противников Лукашенко.
«Дыма без огня не бывает. Это попытка политических мародеров заработать на текущих событиях. Кстати, никакой работы над ошибками после Украины не сделано. Там политика России была провалена, а ответственные не понесли никакого наказания. Возможно, они же теперь хотят провести нечто подобное в Белоруссии. Такого рода сливы показывают полный непрофессионализм политтехнологов. Без перезагрузки внешней политики России - это проект шарлатанов по распилу бюджета», - отметил он.
При этом Болкунец считает, что для свержения Лукашенко народ готов поддержать любую партию, включая только появившуюся.
Протесты в Белоруссии начались после проведения президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд победил действующий президент Александр Лукашенко. СМИ сообщали о сотнях пострадавших при разгоне митингов. Страны ЕС и США после выборов ввели санкции в отношении нескольких белорусских чиновников, которых они считают виновными в фальсификации выборов и силовом подавлении мирных акций.
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