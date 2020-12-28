Лукашенко назвали главным организатором «отрыва» Белоруссии от России

Он также оценил, как могут измениться отношения между Россией и Белоруссией после ухода Лукашенко с поста президента.



«Любой пришедший на смену политик будет опираться на мнение большинства граждан. Конечно, будет переоценка, но прагматичные отношения с Россией останутся. Возможно, пересмотрят неработающие соглашения, но это будет в интересах двух стран. Кроме того, будущее зависит и от самой России: если она поддержит людей из команды Лукашенко, у которых "руки по локоть в крови", то новая политическая элита заморозит отношения с Москвой», - считает политолог.



Болкунец также скептически отнёсся к сообщениям СМИ, будто Россия собирается создать в Белоруссии партию противников Лукашенко.



«Дыма без огня не бывает. Это попытка политических мародеров заработать на текущих событиях. Кстати, никакой работы над ошибками после Украины не сделано. Там политика России была провалена, а ответственные не понесли никакого наказания. Возможно, они же теперь хотят провести нечто подобное в Белоруссии. Такого рода сливы показывают полный непрофессионализм политтехнологов. Без перезагрузки внешней политики России - это проект шарлатанов по распилу бюджета», - отметил он.



При этом Болкунец считает, что для свержения Лукашенко народ готов поддержать любую партию, включая только появившуюся.



Протесты в Белоруссии начались после проведения президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд победил действующий президент Александр Лукашенко. СМИ сообщали о сотнях пострадавших при разгоне митингов. Страны ЕС и США после выборов ввели санкции в отношении нескольких белорусских чиновников, которых они считают виновными в фальсификации выборов и силовом подавлении мирных акций.

