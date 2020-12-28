Москва теряет контроль. Стрелков объяснил атаку террористов в Грозном

«Народная психология основной массы чеченцев не видит ничего плохого в агрессии. Люди, которым не нашлось места в силовых структурах, становятся на путь терроризма, политического и религиозного экстремизма. Надо сказать, масштабы агрессии пока невелики. Убийство двух полицейских - это еще не серьезное обострение для Чечни. В 2000-х годах убийство двух человек в месяц было почти нормой. Всего лишь 20 лет назад закончилась война, которую никто в Чечне не забыл», - отметил он.



Вместе с тем Стрелков заявил, что само расположение региона таит в себе стратегическую угрозу.



«Для расползания терроризма имеет значение близкое расположение к России враждебных государств, откуда можно получать помощь. В первую очередь, речь идет о Турции. Вдобавок терактам способствует недостаточное количество контроля федеральных сил, в Чечне нужно держать крупную группировку», - считает полковник ФСБ в отставке.



Он также отметил, что терроризм как явление полностью нельзя победить никогда и нигде. «Свести его к необходимому минимуму можно, так и было до недавних пор. Однако социальная напряженность нарастает, отсюда и рост терактов», - заключил он.



Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали в Махачкале четырех участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По сведениям правоохранителей, террористы планировали взрыв около одного из административных зданий силовых структур в Махачкале. Также они намеревались напасть на сотрудников МВД.

