Москва теряет контроль. Стрелков объяснил атаку террористов в Грозном
Участник боевых действий в Чечне, полковник ФСБ в отставке в эфире НСН рассказал, почему терроризм в республике до сих пор не побежден.
В столице Чечни городе Грозном два боевика с ножами напали на сотрудников ППС, один из полицейских погиб, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, они были уроженцами Ингушетии, которые переехали в Чечню в 2012 году, террористов ликвидировали при попытке завладеть оружием.
Участник боевых действий в Чечне, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, почему терроризм в Чечне до сих пор не побежден.
«Народная психология основной массы чеченцев не видит ничего плохого в агрессии. Люди, которым не нашлось места в силовых структурах, становятся на путь терроризма, политического и религиозного экстремизма. Надо сказать, масштабы агрессии пока невелики. Убийство двух полицейских - это еще не серьезное обострение для Чечни. В 2000-х годах убийство двух человек в месяц было почти нормой. Всего лишь 20 лет назад закончилась война, которую никто в Чечне не забыл», - отметил он.
Вместе с тем Стрелков заявил, что само расположение региона таит в себе стратегическую угрозу.
«Для расползания терроризма имеет значение близкое расположение к России враждебных государств, откуда можно получать помощь. В первую очередь, речь идет о Турции. Вдобавок терактам способствует недостаточное количество контроля федеральных сил, в Чечне нужно держать крупную группировку», - считает полковник ФСБ в отставке.
Он также отметил, что терроризм как явление полностью нельзя победить никогда и нигде. «Свести его к необходимому минимуму можно, так и было до недавних пор. Однако социальная напряженность нарастает, отсюда и рост терактов», - заключил он.
Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали в Махачкале четырех участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По сведениям правоохранителей, террористы планировали взрыв около одного из административных зданий силовых структур в Махачкале. Также они намеревались напасть на сотрудников МВД.
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