Только 33% детских игрушек на маркетплейсах сертифицированы

Менее 50% продаваемых на маркетплейсах детских игрушек имеют ссылки на необходимые документы и сертификацию и лишь 33% из них по ссылкам имеют настоящие документы, заявил НСН Василий Смирнов.

Только треть детских игрушек продается на маркетплейсах с подтвержденными документами. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор департамента аналитики Роскачества Василий Смирнов.

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«Как показал мониторинг, только 46% детских товаров от проанализированного числа имеют специальную плашку «документы проверены», и по ссылке можно ознакомиться с соответствующими документами. При этом только треть этих товаров с такими ссылками реализуется к корректными документами, то есть на продукцию оформлен действующий сертификат. 33% имеют отклонения в документации об оценке соответствия обязательным требованиям. Наиболее распространение виды несоответствия: товар, указанный в карточке, не совпадает с наименованием в документе или вместо сертификатов приложена декларация для тех товаров, которые действительно подлежат обязательной сертификации, например, взрослые товары», - рассказал он.

Так, стоимость трендовых игрушек у детей Лабубу на официальном сайте составляет от 8 до 80 тысяч рублей. Указывается, что каждая игрушка продается в "слепой" упаковке, то есть увидеть, какая модель внутри, можно только после покупки. При этом на маркетплейсах можно найти варианты за 3,5 тысячи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/ Сергей Булкин
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