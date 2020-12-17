В Госдуме призвали Путина присоединить ДНР и ЛНР к России

Он допустил, что российские военные базы стоит размещать и в других странах мира.

«И желательно, чтобы они находились поближе к границе США. Но это надо делать только за счет принимающей стороны. Если та или иная страна заинтересована, чтобы на ее территории находились российские военные базы, чтобы она могла чувствовать себя в безопасности от постоянной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки. Это можно было бы сделать в Латинской Америке, в Африке, но за счет принимающей стороны. Как это делают страны Восточной Европы, которые готовы на своей территории радушно принимать американские войска и военные базы. Я не вижу в этом никакой эскалации. Только когда США будут чувствовать тяжелое дыхание в затылок со стороны Российской Федерации, только тогда Америка будет себя вести более менее спокойно в отношении нас», - считает парламентарий.

Тем не менее он не уверен, что наращивание военной мощи панацея от других проблем.

«На первое место я ставлю решение социально-экономических проблем внутри страны. Не должно быть перекосов, что у нас люди будут голодные, без зарплаты, а мы будем радоваться, что у нас где-то есть военная база. Не может быть сильная армия в стране со слабой экономикой», - пояснил парламентарий.

Он также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы к НАТО примкнула Украина.

«Болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому ДНР и ЛНР должны входить в состав Российской Федерации. Если будет эскалация напряженности, то не нужно мешать патриотам Донецкой и Луганской народных республик освободить от фашиствующей прозападной бандеровщины остальную часть ДНР И ЛНР, которые входят сегодня в состав Донецкой и Луганской областей. Не нужно было останавливать, а нужно было даже помочь пророссийским силам, настоящим русским патриотам, которые хотели освободить от фашистов Харьков, Приазовье», - заявил Шерин.

По его мнению, тогда бы вопрос о войсках НАТО не стоял.

«Если мы сейчас будем наблюдать, как русских продолжают убивать в Донецке и Луганске, если эта территория по-прежнему будет спорной, то будьте уверены: в случае появления натовских войск на территории Украины, два часа - и тут Ростов-на-Дону. Это я говорю просто про автопробег. Про скорость крылатой ракеты я даже не хочу рассуждать. Надо выносить на государственную повестку помощь ДНР-ЛНР, это в интересах России. Принять их в состав Российской Федерации, пусть границы нашей страны расширятся. Почему бы и нет? Если это внутреннее дело Украины, то готовьтесь встречать натовские войска где-нибудь в Ростовской, Белгородской области. Если натовские войска будут на Украине, это называется - «конечная станция, выходим», - заключил собеседник НСН.

Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.

