В Госдуме призвали Путина присоединить ДНР и ЛНР к России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что нельзя допустить, чтобы Украина вошла в НАТО.
Россия «белая и пушистая» по сравнению с НАТО, потому что освободила от «советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно». Такое мнение на своей пресс-конференции выразил президент Владимир Путин. Он отметил, что Москва услышала заверения НАТО, что альянс не будет развиваться на Восток, однако он не выполнил своих обещаний.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что если бы Россия была слабой, то дело бы не ограничилось только экономическими санкциями.
«Дело бы могло зайти гораздо дальше. Американцы с помощью союзников по НАТО могли бы инициировать локальный вооруженный конфликт, который после перерос бы в крупное противостояние. Так как мы обладаем высокоточным оружием, ядерным щитом – тут нельзя не вспомнить, что сегодня День Ракетных войск стратегического назначения. Пользуясь случаем, хочу поздравить этот род войск, благодаря которому к Российской Федерации относятся с должным уважением и авторитетом», - заявил Шерин.
Он напомнил, что у России нет наступательной доктрины, Москва не проводит политику навязывания влияния другим странам, не открывает новых военных баз на территории других государств, как это делают США.
«Нам не нужно содержать огромное количество авианосцев, огромное количество военных баз. И благодаря этому все деньги, которые мы можем направлять на нашу армию, направляются на то, чтобы поставлять на международный рынок и на перевооружение нашей армии новейшие виды вооружений. На достойную и своевременную зарплату офицерам и военнослужащим. На то, чтобы обеспечивать нашу армию жильем. И самое главное – на то, чтобы наша армия могла систематически проводить полномасштабные учения с привлечением войск наших союзников», - рассказал Шерин.
Он допустил, что российские военные базы стоит размещать и в других странах мира.
«И желательно, чтобы они находились поближе к границе США. Но это надо делать только за счет принимающей стороны. Если та или иная страна заинтересована, чтобы на ее территории находились российские военные базы, чтобы она могла чувствовать себя в безопасности от постоянной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки. Это можно было бы сделать в Латинской Америке, в Африке, но за счет принимающей стороны. Как это делают страны Восточной Европы, которые готовы на своей территории радушно принимать американские войска и военные базы. Я не вижу в этом никакой эскалации. Только когда США будут чувствовать тяжелое дыхание в затылок со стороны Российской Федерации, только тогда Америка будет себя вести более менее спокойно в отношении нас», - считает парламентарий.
Тем не менее он не уверен, что наращивание военной мощи панацея от других проблем.
«На первое место я ставлю решение социально-экономических проблем внутри страны. Не должно быть перекосов, что у нас люди будут голодные, без зарплаты, а мы будем радоваться, что у нас где-то есть военная база. Не может быть сильная армия в стране со слабой экономикой», - пояснил парламентарий.
Он также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы к НАТО примкнула Украина.
«Болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому ДНР и ЛНР должны входить в состав Российской Федерации. Если будет эскалация напряженности, то не нужно мешать патриотам Донецкой и Луганской народных республик освободить от фашиствующей прозападной бандеровщины остальную часть ДНР И ЛНР, которые входят сегодня в состав Донецкой и Луганской областей. Не нужно было останавливать, а нужно было даже помочь пророссийским силам, настоящим русским патриотам, которые хотели освободить от фашистов Харьков, Приазовье», - заявил Шерин.
По его мнению, тогда бы вопрос о войсках НАТО не стоял.
«Если мы сейчас будем наблюдать, как русских продолжают убивать в Донецке и Луганске, если эта территория по-прежнему будет спорной, то будьте уверены: в случае появления натовских войск на территории Украины, два часа - и тут Ростов-на-Дону. Это я говорю просто про автопробег. Про скорость крылатой ракеты я даже не хочу рассуждать. Надо выносить на государственную повестку помощь ДНР-ЛНР, это в интересах России. Принять их в состав Российской Федерации, пусть границы нашей страны расширятся. Почему бы и нет? Если это внутреннее дело Украины, то готовьтесь встречать натовские войска где-нибудь в Ростовской, Белгородской области. Если натовские войска будут на Украине, это называется - «конечная станция, выходим», - заключил собеседник НСН.
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.
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