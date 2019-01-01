Экстрадировать и посадить! Россия и Грузия возмущены словами ведущего о Путине
НСН собрала реакции грузинских и российских властей, сенаторов и политологов на нецензурщину в адрес Владимира Путина.
Рамзан Кадыров выступил за привлечение к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в эфире Владимира Путина. Глава Чечни призвал власти Грузии принести официальные извинения. Об этом он написал в Telegram.
В минувшее воскресенье Габуния в своей авторской программе «Постскриптум» больше минуты нецензурно выражался в адрес президента России. Его высказывания резко осудили президент, премьер-министр и глава парламента Грузии.
Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала. Позже стало известно, что «Рустави 2» отстранил от работы ведущего Георгия Габунию. В течение двух месяцев он не сможет готовить или вести телепередачи на канале.
Власти Грузии и России осудили выходку Габунии. Так, абсолютно неприемлемыми назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оскорбления в адрес Владимира Путина.
«Мы отмечаем, что все руководство Грузии: и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — решительно осудили эту выходку», - отметил Песков. Он добавил, что такого рода поведение недостойно народа Грузии, для которого это настоящий позор.
Прибегнуть к более радикальным методам предложили депутаты Госдумы. Они высказались за привлечение грузинского журналиста к уголовной ответственности и его экстрадицию на территорию России.
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с НСН заявил, что это не лучшее решение.
«У нас достаточно способов воздействия на грузинское руководство и на Грузию в целом для того, чтобы показать, что такие вещи не пройдут безнаказанно. Я думаю, что надо отреагировать спокойно и с достоинством. С этим провокатором должны разобраться грузинские правоохранительные органы и грузинская общественность. Если в Грузии считается нормой ругаться матом и оскорблять непотребными словами руководство других государств, то это беда грузинского народа. Он унизил весь грузинский народ в первую очередь», - заключил собеседник НСН.
Осудили поведение Габунии и на его родине. Так в эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе заявил, что безобразно повел себя один человек, стыдно – всему народу.
«Поступок Габунии – это чистой воды патология и по грузинским традициям - это оскорбление грузинской нации, культуры, менталитета. Такая площадная ругань матом, когда вспоминают и умерших родителей, это не могло не возмутить народ. Высказывания Габунии бьют по всей нации, по престижу страны. Это жуткое дело, - резюмировал Пётр Мамрадзе.
Добавим, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в свою очередь, заявил, что выступает против истеричности и эпатажа, а правду «нужно передавать цивилизованной формой», но затем политик удалил свой пост в Facebook.
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