Экс-сенатор: Оскорбление президента – повод для начала войны

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с НСН заявил, что завести уголовное дело на грузинского журналиста – не лучшее решение в сложившейся ситуации. Он отметил, что ведущий Габуния лишь отрабатывал деньги, которые получил от заказчиков.

«Я не думаю, что возбуждение уголовного дела это способ. Потому что он ничего не совершил. Он совершил провокацию. Провокацию, направленную на то, чтобы рассорить наши народы и отдалить наши государства. Между Россией и Грузией последние годы начали налаживаться отношения. Мы все это видим. Россияне стали ездить в Грузию, и они составляют весомое число отдыхающих. К Грузии у подавляющего числа людей нормализовалось отношение. Острота проблемы отошла, и в целом улучшается отношение к русским в Грузии. Это не нравится спецслужбам. Причем не столько грузинским, сколько тем, которые хотят внести разлад. Мы можем предположить, кому это выгодно. Но это однозначно невыгодно ни Грузии, ни России. Поэтому я бы относился к высказыванию этого журналиста, как к провокации, которую он сделал просто за деньги. Я абсолютно уверен, что это задание, которое он получил от своих нанимателей. Он его отработал. Наша задача – не дать реализовать до конца эту провокацию», - объяснил он.