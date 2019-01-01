Экс-сенатор: Оскорбление президента – повод для начала войны
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор и бывший судья Евгений Тарло в эфире НСН рассказал, как России стоит реагировать на скандальные высказывания грузинского журналиста в адрес Владимира Путина.
Члены Совета Госдумы высказались за привлечение грузинского журналиста Георгия Габунии к уголовной ответственности и его экстрадицию на территорию России. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. По словам Володина, все сошлись во мнении, что телеведущий, оскорбивший российского президента Владимира Путина, должен понести наказание за хамское поведение. Накануне вечером телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» высказался о Путине в нецензурной форме.
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с НСН заявил, что завести уголовное дело на грузинского журналиста – не лучшее решение в сложившейся ситуации. Он отметил, что ведущий Габуния лишь отрабатывал деньги, которые получил от заказчиков.
«Я не думаю, что возбуждение уголовного дела это способ. Потому что он ничего не совершил. Он совершил провокацию. Провокацию, направленную на то, чтобы рассорить наши народы и отдалить наши государства. Между Россией и Грузией последние годы начали налаживаться отношения. Мы все это видим. Россияне стали ездить в Грузию, и они составляют весомое число отдыхающих. К Грузии у подавляющего числа людей нормализовалось отношение. Острота проблемы отошла, и в целом улучшается отношение к русским в Грузии. Это не нравится спецслужбам. Причем не столько грузинским, сколько тем, которые хотят внести разлад. Мы можем предположить, кому это выгодно. Но это однозначно невыгодно ни Грузии, ни России. Поэтому я бы относился к высказыванию этого журналиста, как к провокации, которую он сделал просто за деньги. Я абсолютно уверен, что это задание, которое он получил от своих нанимателей. Он его отработал. Наша задача – не дать реализовать до конца эту провокацию», - объяснил он.
Экс-сенатор также отметил, что отвечать на выходку грузинского журналиста должен не президент. По его словам, в первую очередь, отреагировать должны правоохранительные органы Грузии и сограждане Габунии.
«У нас достаточно способов воздействия на грузинское руководство и на Грузию в целом для того, чтобы показать, что такие вещи не пройдут безнаказанно. Я думаю, что надо отреагировать спокойно и с достоинством. С этим провокатором должны разобраться грузинские правоохранительные органы и грузинская общественность. Если в Грузии считается нормой ругаться матом и оскорблять непотребными словами руководство других государств, то это беда грузинского народа. Он унизил весь грузинский народ в первую очередь. Если страна пускает на телевидение таких непотребных клоунов и матерщинников, то это унижает грузинский народ, грузинское общество. Поэтому они должны отреагировать на это. Но я считаю, что в первую очередь должна отреагировать грузинская община в России. Должна отреагировать наша интеллигенция, политические силы. Президенту страны не стоит вообще обращать внимания. Но приостановить какое-то межгосударственное общение вполне возможно. Пусть они сначала наведут у себя порядок, обеспечат безопасность граждан, обеспечат достойное поведение в средствах массовой информации, потом мы с ними будем общаться. В XIX веке это был бы повод для начала войны. Casus belli! Взять и где-то так оскорбить главу государства, короля, президента – повод для начала войны», - заключил собеседник НСН.
Ранее бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с НСН заявила, что за скандалом в эфире телеканала «Рустави 2» стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Она отметила, что его почерк можно было легко узнать в речи Габунии.
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