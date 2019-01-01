Сказал один - стыдно всему народу. В Грузии отреагировали на брань в адрес Путина
Руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН заявил, что вряд ли слова одного человека станут причиной новой волны митингов.
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание сегодня утром после вынужденного перерыва. Конфликт начался, когда ведущий телепрограммы Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. По меньшей мере два сотрудника покинули компанию в знак протеста против скандального инцидента. Оператор демонстративно разорвал удостоверение. Минувшей ночью несколько сотен людей собрались перед зданием «Рустави 2» с требованием извинений за нецензурщину.
Руководство телеканала потребовали МВД обеспечить безопасность, а президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии «провокацией».
Как признался в эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе, безобразно повел себя один человек, стыдно – всему народу.
«Я настаиваю на позиции, что антироссийских настроений в Грузии нет. Когда видят туристов в наших городах, их приветствуют. И хочу сказать, что поступок Габунии – это чистой воды патология и по грузинским традициям - это оскорбление грузинской нации, культуры, менталитета. Такая площадная ругань матом, когда вспоминают и умерших родителей, это не могло не возмутить народ. Трудно представить себе, какой градус возмущения этот поступок вызвал, даже Михаилу Саакашвили пришлось вмешаться», - напомнил политолог.
Как заметил Мамразде, выходка телеведущего вызвала отвращение и чувство мерзости. При этом эксперт усомнился, что высказывался подобным образом Габуния вряд ли только от своего имени. Но кто стоит за этим «политическим заказом» остается большой загадкой. Возможно, вышеупомянутый Саакашвили, потому что канал «Рустави 2», по словам Мамразде является карманным телевидением экс-президента Грузии.
«Высказывания Габунии бьют по всей нации, по престижу страны. Это жуткое дело. Но уверен, что антироссийский митинг вновь не будет раздут. Настоящие патриоты в кавычках, как мне кажутся, сейчас начнут говорить, что они осуждают такие действия по форме, но по сути - поддержат телеведущего. А что касается митинга, то сколько не подбрасывай дровишек в огонь, он все равно идет на спад», - уверил НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе.
На высказывания грузинского коллеги отреагировал российский телеведущий Владимир Соловьев. В интервью «360» он отметил, что России в этой ситуации нужно отвечать рационально. В частности, наказывать рублем.
Как отметил Соловьев, подавляющее большинство российских туристов уже отказались от поездок в Грузию. По всей видимости, очередь за грузинским вином, заметил он. «Какое такое грузинское вино? Я что-то не знаю, о чем идет речь. С грузинским вином случилась Габуния. Больше такого вина нет», — отметил российский журналист.
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