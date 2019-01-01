Сказал один - стыдно всему народу. В Грузии отреагировали на брань в адрес Путина

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание сегодня утром после вынужденного перерыва. Конфликт начался, когда ведущий телепрограммы Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. По меньшей мере два сотрудника покинули компанию в знак протеста против скандального инцидента. Оператор демонстративно разорвал удостоверение. Минувшей ночью несколько сотен людей собрались перед зданием «Рустави 2» с требованием извинений за нецензурщину.

Руководство телеканала потребовали МВД обеспечить безопасность, а президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии «провокацией».

Как признался в эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе, безобразно повел себя один человек, стыдно – всему народу.

«Я настаиваю на позиции, что антироссийских настроений в Грузии нет. Когда видят туристов в наших городах, их приветствуют. И хочу сказать, что поступок Габунии – это чистой воды патология и по грузинским традициям - это оскорбление грузинской нации, культуры, менталитета. Такая площадная ругань матом, когда вспоминают и умерших родителей, это не могло не возмутить народ. Трудно представить себе, какой градус возмущения этот поступок вызвал, даже Михаилу Саакашвили пришлось вмешаться», - напомнил политолог.

Как заметил Мамразде, выходка телеведущего вызвала отвращение и чувство мерзости. При этом эксперт усомнился, что высказывался подобным образом Габуния вряд ли только от своего имени. Но кто стоит за этим «политическим заказом» остается большой загадкой. Возможно, вышеупомянутый Саакашвили, потому что канал «Рустави 2», по словам Мамразде является карманным телевидением экс-президента Грузии.