Мухин: Нацификация грузинского общества идет полным ходом
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Телемост между Украиной и Россией отменили
Украинский телеканал NewsOne из-за многочисленных угроз принял решение отменить проведение телемоста «Надо поговорить» с телеканалом «Россия 1». Об этом сказано в официальном заявлении, опубликованном 8 июля на сайте телеканала.
Алексей Мухин: «На самом деле, ситуация очень интересная. Только прямой диалог между гражданским обществом Украины и России может сподвигнуть политиков Киева выйти из затяжного и губительного для экономики Украины кризиса и наконец-то прекратить гражданскую войну. Но, судя по засилью так называемых радикальных националистов в украинском обществе, сейчас инициативы по сближению двух стран просто невозможны», - констатировал Алексей Мухин в разговоре с НСН.
В Кремле прокомментировали оскорбления грузинского ведущего в адрес Путина
Абсолютно неприемлемыми назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире одного из грузинских телеканалов из уст журналиста Георгия Габуния. Как подчеркнул Песков, Кремль осуждает подобную выходку, как и руководство самой Грузии.
Алексей Мухин: «И тут надо заметить, что руководство Грузии присоединилось к осуждению этой выходки как-то не очень уверенно. А еще стоит сказать, что точно такие же модели использовались на Украине для того, чтобы максимально отдалились общество Украины и России и для того, чтобы препятствовать их сближению по самым разным направлениям. Нацификация грузинского общества идет полным ходом. Выхода из этой ситуации пока не предвидится. Дело в том, что в самой России многие воспринимают то, что происходит в Грузии, довольно негативно. Де-факто, российско-грузинские отношения нуждаются в очень серьезной реабилитации»,- подчеркнул он в эфире НСН.
Рейтинг Трампа рекордно вырос
С момента инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года, его рейтинг вырос до рекордно высокого показателя.
Алексей Мухин: «На самом деле, Дональд Трамп, в отличие от многих американских политиков, принялся очень активно исполнять свои предвыборные обязательства. Эти предвыборные обязательства он положит в основу своей кампании, вступая в борьбу за второй президентский срок. Оппонировать ему будет очень сложно, потому, что именно при Трампе экономика США начала расти. А второй президентский срок Трампа должен вывести эту страну в мировые экономические лидеры (так, во всяком случае, предполагают в его команде). Если Трамп снова станет президентом, действительно, есть риск, что и Китай и экономика Евросоюза, и экономика России будут смяты Соединенными Штатами Америки, которые формируют правила международной торговли под себя и не оглядываются на всякие «условности вроде ВТО и других ограничений», - отметил Алексей Мухин, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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