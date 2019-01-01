Мухин: Нацификация грузинского общества идет полным ходом

Алексей Мухин: «На самом деле, Дональд Трамп, в отличие от многих американских политиков, принялся очень активно исполнять свои предвыборные обязательства. Эти предвыборные обязательства он положит в основу своей кампании, вступая в борьбу за второй президентский срок. Оппонировать ему будет очень сложно, потому, что именно при Трампе экономика США начала расти. А второй президентский срок Трампа должен вывести эту страну в мировые экономические лидеры (так, во всяком случае, предполагают в его команде). Если Трамп снова станет президентом, действительно, есть риск, что и Китай и экономика Евросоюза, и экономика России будут смяты Соединенными Штатами Америки, которые формируют правила международной торговли под себя и не оглядываются на всякие «условности вроде ВТО и других ограничений», - отметил Алексей Мухин, общаясь с НСН.

