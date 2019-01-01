В Кремле назвали позором для Грузии оскорбления в адрес Путина
Абсолютно неприемлемыми назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире одного из грузинских телеканалов из уст журналиста Георгия Габуния. Как подчеркнул Песков, Кремль осуждает подобную выходку, как и руководство самой Грузии.
«Мы отмечаем, что все руководство Грузии: и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — решительно осудили эту выходку», - цитирует Пескова РИА ФАН. Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что такого рода поведение недостойно народа Грузии, для которого это настоящий позор.
Инцидент в эфире телеканала «Рустави 2» случился накануне вечером. Телеведущий начал свою авторскую программу с площадной ругани в адрес президента РФ. Большинство пользователей соцсетей осудили подобное поведение и выразили опасение, что это приведет к ещё большем обострению отношений между Москвой и Тбилиси.
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в интервью RT назвала произошедшее позором для Грузии. По словам Бурджанадзе, в этой ситуации извинений, которые принесло руководство «Рустави 2», недостаточно.
Как отмечает Ura.ru, в Совете Федерации потребовали возбудить уголовное дело в отношении телеведущего Георгия Габуния. С таким заявлением выступил сенатор Владимир Джабаров. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков предложил «заморозить» отношения с Тбилиси.
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