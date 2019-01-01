В Кремле назвали позором для Грузии оскорбления в адрес Путина

Абсолютно неприемлемыми назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире одного из грузинских телеканалов из уст журналиста Георгия Габуния. Как подчеркнул Песков, Кремль осуждает подобную выходку, как и руководство самой Грузии.

«Мы отмечаем, что все руководство Грузии: и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — решительно осудили эту выходку», - цитирует Пескова РИА ФАН. Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что такого рода поведение недостойно народа Грузии, для которого это настоящий позор.

Инцидент в эфире телеканала «Рустави 2» случился накануне вечером. Телеведущий начал свою авторскую программу с площадной ругани в адрес президента РФ. Большинство пользователей соцсетей осудили подобное поведение и выразили опасение, что это приведет к ещё большем обострению отношений между Москвой и Тбилиси.