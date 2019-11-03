Эксперты рассказали, кто решит проблему авиасообщения Украины и России

Директор Агентства социальных коммуникаций Украины Сергей Белашко опубликовал собственный анализ и мнение о перспективах развития авиаотрасли Украины после отказа от авиасообщения с Россией. Белашко поделился размышлениями в собственном Facebook.

Директор украинского Агентства социальных коммуникаций считает, что нынешнее состояние дел наносит экономический и финансовый вред Украине из-за того, что местные перевозчики вынуждены тратить дополнительное время и средства на облет территории РФ.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что украинские авиакомпании потеряли объемы перевозок.

«Знаете, как говорят, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Или разорвите отношения с Россией полностью, или обеспечьте нормальные коммуникации. Украина сама от себя отрезает источники дохода и создает проблемы своим гражданам. Загрузка украинских авиакомпаний снизилась, но они продолжали летать. Не надо быть экономистом, чтобы понимать, что Украина несла убытки. Поезда есть, самолеты есть. Нужно только дать им разрешение летать и ездить в Россию. Украина получит плюс. За счет увеличения пассажиропотока можно снизить стоимость на авиаперелеты», - отметил собеседник НСН.