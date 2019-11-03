Эксперты рассказали, кто решит проблему авиасообщения Украины и России
Украинские и российские эксперты в эфире НСН указали на роль политиков и олигархов в Киеве в восстановлении авиасообщения между странами.
Директор Агентства социальных коммуникаций Украины Сергей Белашко опубликовал собственный анализ и мнение о перспективах развития авиаотрасли Украины после отказа от авиасообщения с Россией. Белашко поделился размышлениями в собственном Facebook.
Директор украинского Агентства социальных коммуникаций считает, что нынешнее состояние дел наносит экономический и финансовый вред Украине из-за того, что местные перевозчики вынуждены тратить дополнительное время и средства на облет территории РФ.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что украинские авиакомпании потеряли объемы перевозок.
«Знаете, как говорят, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Или разорвите отношения с Россией полностью, или обеспечьте нормальные коммуникации. Украина сама от себя отрезает источники дохода и создает проблемы своим гражданам. Загрузка украинских авиакомпаний снизилась, но они продолжали летать. Не надо быть экономистом, чтобы понимать, что Украина несла убытки. Поезда есть, самолеты есть. Нужно только дать им разрешение летать и ездить в Россию. Украина получит плюс. За счет увеличения пассажиропотока можно снизить стоимость на авиаперелеты», - отметил собеседник НСН.
В восстановлении авиасообщения с Россией заинтересованы, в первую очередь, простые украинцы, а также олигархи, стоящие за Зеленским, считает экономист.
«Вероятность восстановления авиасообщения очень высокая. Да, и в этом заинтересованы и те, кто стоит за Зеленским, олигархи. Им принадлежат украинские авиакомпании. Думаю, они поспособствуют тому, чтобы все эти глупые ограничения наконец-то сняли», — сказал Дудчак.
Российские авиакомпании давно ждут возобновления полетов, заявил в эфире НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
«Российская авиатранспортная индустрия готова к возобновлению полетов. Кроме того, российские авиакомпании были, мягко говоря, не в восторге, что оно было прекращено. Поэтому решение — исключительно за политиками», — сказал российский эксперт.
Напомним, авиасообщение между РФ и Киевом было прекращено по инициативе украинской стороны в октябре 2015 года.
Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, зачем Украине закрытие пассажирского сообщения и на кого в первую очередь это направлено.
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