МИД Турции: Конфликт на Украине будет только усиливаться

По его словам, «война действительно за последний год превратилась из войны на истощение в войну на уничтожение». «Целями становятся все коммерческие объекты, объекты инфраструктуры и надстройки», — указал дипломат. Министр также выразил мнение, что эскалация будет только усиливаться.

Ранее Турция передала России и Украине предложение о моратории на военные действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

