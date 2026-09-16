МИД Турции: Конфликт на Украине будет только усиливаться
Характер конфликта вокруг Украины изменился за последний год, сообщает A Haber со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана.
По его словам, «война действительно за последний год превратилась из войны на истощение в войну на уничтожение». «Целями становятся все коммерческие объекты, объекты инфраструктуры и надстройки», — указал дипломат. Министр также выразил мнение, что эскалация будет только усиливаться.
Ранее Турция передала России и Украине предложение о моратории на военные действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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