МИД Турции: Конфликт на Украине будет только усиливаться

Характер конфликта вокруг Украины изменился за последний год, сообщает A Haber со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана.

Глава МИД Турции призвал Украину согласиться на территориальные потери

По его словам, «война действительно за последний год превратилась из войны на истощение в войну на уничтожение». «Целями становятся все коммерческие объекты, объекты инфраструктуры и надстройки», — указал дипломат. Министр также выразил мнение, что эскалация будет только усиливаться.

Ранее Турция передала России и Украине предложение о моратории на военные действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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