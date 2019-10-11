Российские авиакомпании готовы снова летать на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения в Киеве с журналистами в четверг, 10 октября, назвал странным отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной. По его словам, не понятно, почему «поезда у нас ходят, а самолеты не летают». Украинский лидер отметил, что запрет приводит к банкротству украинских компаний.

Российские авиакомпании давно ждут возобновления полетов, заявил в эфире НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Российская авиатранспортная индустрия готова к возобновлению полетов. Кроме того, российские авиакомпании были, мягко говоря, не в восторге, что оно было прекращено. Поэтому решение — исключительно за политиками», — заявил он.