Российские авиакомпании готовы снова летать на Украину
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» рассказал НСН, что в России давно ждут разрешения на полеты в соседнюю страну.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения в Киеве с журналистами в четверг, 10 октября, назвал странным отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной. По его словам, не понятно, почему «поезда у нас ходят, а самолеты не летают». Украинский лидер отметил, что запрет приводит к банкротству украинских компаний.
Российские авиакомпании давно ждут возобновления полетов, заявил в эфире НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
«Российская авиатранспортная индустрия готова к возобновлению полетов. Кроме того, российские авиакомпании были, мягко говоря, не в восторге, что оно было прекращено. Поэтому решение — исключительно за политиками», — заявил он.
Авиасообщение между РФ и Киевом было прекращено по инициативе украинской стороны в октябре 2015 года.
Украинский политолог, экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что введение этого ограничение было «совершенно безумным и глупым». По его словам, в восстановлении авиационного сообщения заинтересованы в первую очередь простые украинцы, а также олигархи, стоящие за президентом Владимиром Зеленским.
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