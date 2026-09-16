В России собрали первый урожай бананов

Аграрии Краснодарского края собрали первый в России урожай бананов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

Глава Минсельхоза заявила, что в России начали строить теплицы для бананов

По его словам, сборы получились неплохими. Выращивание тропических фруктов стало возможным, в том числе благодаря разнообразию природно-климатических зон. «Выращивать бананы получается у нас достаточно неплохо», — указал замглавы правительства.

В России возможно вырастить бананы в рамках эксперимента. Если он пройдет успешно, то россияне будут обеспечены отечественными бананами уже через 15 лет, рассказал руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоФрукты

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