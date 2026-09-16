СМИ: Российские школьники глотают «Римантадин» из-за тренда в TikTok

Несовершеннолетние свободно могут приобрести препарат в аптеках. Учащиеся идут на это ради получения галлюцинаций. В соцсети подростки хвастаются, как получили побочные эффекты от лекарства.

По словам экспертов, препарат воздействует на центральную нервную систему и способен вызывать судороги и галлюцинации и без передозировок.

Молодые люди сегодня пытаются всеми способами избавиться от тревоги, но зачастую это надуманная проблема, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

