СМИ: Российские школьники глотают «Римантадин» из-за тренда в TikTok

Российские школьники начали глотать противовирусное средство «Римантадин» из-за тренда в TikTok, сообщает Telegram-канал Mash.

«Отрицание и богема»: Девочки-подростки обошли мальчиков по страсти к татуировкам

Несовершеннолетние свободно могут приобрести препарат в аптеках. Учащиеся идут на это ради получения галлюцинаций. В соцсети подростки хвастаются, как получили побочные эффекты от лекарства.

По словам экспертов, препарат воздействует на центральную нервную систему и способен вызывать судороги и галлюцинации и без передозировок.

Молодые люди сегодня пытаются всеми способами избавиться от тревоги, но зачастую это надуманная проблема, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодросткиШкольникиАптеки

Горячие новости

Все новости

партнеры