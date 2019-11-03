В Совфеде указали на здравомыслии украинских политиков по поводу авиасообщения с РФ
Сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков отметил важность заявления директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко по поводу необходимости восстановления авиассобщения с Россией для развития авиаотрасли и страны в целом.
«Стоит обратить внимание на то, что после выборов президента и Верховного совета Украины ряд общественных лиц делают очень здравые заявления. Собственно, к ним относится и данное высказывание. Белашко объективно оценивает ситуацию в авиационной отрасли. Безусловно, без такого ёмкого рынка, как Россия, и без диалога с нашей страной Украина обойтись никак не может», — цитирует RT сенатора.
Цеков считает, что Украине необходимо восстановление авиасообщения с Россией.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак объяснил в эфире НСН, как в восстановлении авиасообщения с Россией на Украине заинтересованы олигархи, стоящие за президентом Зеленским.
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