В Совфеде указали на здравомыслии украинских политиков по поводу авиасообщения с РФ

Сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков отметил важность заявления директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко по поводу необходимости восстановления авиассобщения с Россией для развития авиаотрасли и страны в целом.

«Стоит обратить внимание на то, что после выборов президента и Верховного совета Украины ряд общественных лиц делают очень здравые заявления. Собственно, к ним относится и данное высказывание. Белашко объективно оценивает ситуацию в авиационной отрасли. Безусловно, без такого ёмкого рынка, как Россия, и без диалога с нашей страной Украина обойтись никак не может», — цитирует RT сенатора.