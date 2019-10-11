Зеленского смутило отсутствие авиасообщения с Россией

«Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают», - цитирует президента Украины Ura.ru. Зеленский подчеркнул, что такая ситуация приводит в банкротству украинских компаний.

Президент добавил, что жители Украины должны «захотеть» восстановления авиасообщения с Россией, но для этого сначала нужно закончить конфликт в Донбассе.

Как отмечает РИА ФАН, на пресс-конференции не было ни одного представителя российских СМИ.





