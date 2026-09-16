«Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей

Российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань» по автомобильному пограничному переходу «Ягодин», сообщает Минобороны.

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В результате была нарушена логистика поставок иностранного вооружения для армии Украины. Атака пришлась по международному логистическому узлу в Волынской области. Целенаправленные действия военных РФ позволили прервать работу важного транспортного коридора.

Отмечается, что поражение таких объектов инфраструктуры на границе серьезно затрудняет обеспечение противника, что напрямую влияет на объемы иностранной военной помощи, поступающей на ключевые базы украинских вооруженных сил.

Ранее ряд европейских чиновников едва не попали под удар российского беспилотника. Это произошло на польско-украинской границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская Армия

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