Туристы из РФ смогут оплатить наличными цифровую визу в Египет
Российские туристы, прибывающие в Каир, получили возможность оплачивать новые цифровые визы наличными долларами. Соответствующие разъяснения предоставило посольство РФ в Египте, передает Интерфакс.
Стандартная процедура оформления въездных документов с QR-кодом требует использования международных банковских карт. Однако египетский Минтуризма сделал исключение для граждан России, разрешив им приобретать визы в банковских отделениях зоны прилета. Стоимость разрешения на въезд составляет 36 долларов, что включает основной визовый и дополнительный сервисный сборы.
Тестирование системы электронных виз вместо бумажных марок стартовало в Египте первого августа. На текущем этапе нововведение работает только в столичном аэропорту, получить код можно через официальный сайт, мобильное приложение или специальные терминалы.
В будущем технологию планируют масштабировать на остальные международные воздушные гавани страны и в частности на популярные у россиян египетские курорты на берегах Красного моря.
Ранее член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил, что если предстоящей зимой число рейсов на Египет сократится при сохранении высокого спроса, то рост цен на туры в пределах 20% вполне возможен.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Туристы из РФ смогут оплатить наличными цифровую визу в Египет
- В Киргизии случился экономический бум на фоне санкций против РФ
- ИИ оценил риск космической эскалации в 80% в ближайшие годы
- В Румынии заявили о массовом банкротстве при закрытии НПЗ «Лукойла»
- Эксперт раскрыл, как изменились пенсии по старости в России
- Глава Минздрава предрек рост числа онкобольных в России
- Суд отказал в смягчении приговора сестрам Хачатурян
- Стала известна причина преображения Юлии Савичевой
- Зарплаты поваров в российском общепите выросли на 38% за год
- В Госдуме прокомментировали конфликт Ромы Зверя с фанатами