Туристы из РФ смогут оплатить наличными цифровую визу в Египет

Тестирование системы электронных виз вместо бумажных марок стартовало в Египте первого августа. На текущем этапе нововведение работает только в столичном аэропорту, получить код можно через официальный сайт, мобильное приложение или специальные терминалы.

В будущем технологию планируют масштабировать на остальные международные воздушные гавани страны и в частности на популярные у россиян египетские курорты на берегах Красного моря.

Ранее член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил, что если предстоящей зимой число рейсов на Египет сократится при сохранении высокого спроса, то рост цен на туры в пределах 20% вполне возможен.

