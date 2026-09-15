Туристы из РФ смогут оплатить наличными цифровую визу в Египет

Российские туристы, прибывающие в Каир, получили возможность оплачивать новые цифровые визы наличными долларами. Соответствующие разъяснения предоставило посольство РФ в Египте, передает Интерфакс.

Стандартная процедура оформления въездных документов с QR-кодом требует использования международных банковских карт. Однако египетский Минтуризма сделал исключение для граждан России, разрешив им приобретать визы в банковских отделениях зоны прилета. Стоимость разрешения на въезд составляет 36 долларов, что включает основной визовый и дополнительный сервисный сборы.

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Тестирование системы электронных виз вместо бумажных марок стартовало в Египте первого августа. На текущем этапе нововведение работает только в столичном аэропорту, получить код можно через официальный сайт, мобильное приложение или специальные терминалы.

В будущем технологию планируют масштабировать на остальные международные воздушные гавани страны и в частности на популярные у россиян египетские курорты на берегах Красного моря.

Ранее член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил, что если предстоящей зимой число рейсов на Египет сократится при сохранении высокого спроса, то рост цен на туры в пределах 20% вполне возможен.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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