Или крестик снимите, или трусы наденьте. Украинский политолог о транспортной политике страны

Жители Укрaины попросили президентa стрaны Влaдимирa Зеленского восстaновить aвиaсообщение с Россией. Соответствующaя петиция появилaсь нa сaйте глaвы госудaрствa.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что петиция о возвращении авиасообщения между Украиной и Россией не повлияет напрямую на принятие решения на уровне руководства страны, но станет сигналом президенту Зеленскому.

«Петиция – это крик души людей. Конечно, надо восстанавливать и авиасообщение, и железнодорожное – с Крымом, потому что люди все равно ездят, но для них это сопряжено с большими затратами и потерями во времени. Люди голосовали за президента «не Порошенко» с мечтой изменить курс, который приводил к только к проблемам, нервам, потерям. Если стояла задача «поднять» аэропорт Минска, бывшее руководство справилось с этим замечательно. Но к чему продолжать следовать ранее принятым исключительно политическим глупым решениям? Тем более, Зеленский заявляет, что слушает народ», - отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что украинские авиакомпании потеряли объемы перевозок и указал на заинтересованных лиц из числа руководства страны.

«Знаете, как говорят, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Или разорвите отношения с Россией полностью, или обеспечьте нормальные коммуникации. Украина сама от себя отрезает источники дохода и создает проблемы своим гражданам. Загрузка украинских авиакомпаний снизилась, но они продолжали летать. Не надо быть экономистом, чтобы понимать, что Украина несла убытки. Кому это было выгодно? Омеляну было интересно загрузить автомобильное сообщение с Украиной. Он, судя по всему, имеет с этого прямую выгоду и был бы рад прекратить с Россией железнодорожное сообщение. Тогда бы Украина помогла и минскому вокзалу», - считает политолог.