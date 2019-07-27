Или крестик снимите, или трусы наденьте. Украинский политолог о транспортной политике страны
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал в эфире НСН, кому было выгодно прервать транспортное сообщение между Украиной и Россией.
Жители Укрaины попросили президентa стрaны Влaдимирa Зеленского восстaновить aвиaсообщение с Россией. Соответствующaя петиция появилaсь нa сaйте глaвы госудaрствa.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что петиция о возвращении авиасообщения между Украиной и Россией не повлияет напрямую на принятие решения на уровне руководства страны, но станет сигналом президенту Зеленскому.
«Петиция – это крик души людей. Конечно, надо восстанавливать и авиасообщение, и железнодорожное – с Крымом, потому что люди все равно ездят, но для них это сопряжено с большими затратами и потерями во времени. Люди голосовали за президента «не Порошенко» с мечтой изменить курс, который приводил к только к проблемам, нервам, потерям. Если стояла задача «поднять» аэропорт Минска, бывшее руководство справилось с этим замечательно. Но к чему продолжать следовать ранее принятым исключительно политическим глупым решениям? Тем более, Зеленский заявляет, что слушает народ», - отметил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что украинские авиакомпании потеряли объемы перевозок и указал на заинтересованных лиц из числа руководства страны.
«Знаете, как говорят, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Или разорвите отношения с Россией полностью, или обеспечьте нормальные коммуникации. Украина сама от себя отрезает источники дохода и создает проблемы своим гражданам. Загрузка украинских авиакомпаний снизилась, но они продолжали летать. Не надо быть экономистом, чтобы понимать, что Украина несла убытки. Кому это было выгодно? Омеляну было интересно загрузить автомобильное сообщение с Украиной. Он, судя по всему, имеет с этого прямую выгоду и был бы рад прекратить с Россией железнодорожное сообщение. Тогда бы Украина помогла и минскому вокзалу», - считает политолог.
Экономист заявил, что для восстановления авиарейсов и железнодорожных маршрутов в Крым Украине не потребуется серьезных вложений.
«Поезда есть, самолеты есть. Нужно только дать им разрешение летать и ездить в Россию. Украина получит плюс. За счет увеличения пассажиропотока можно снизить стоимость на авиаперелеты. На ж/дбилеты. Например, сейчас билет в купе в поезде Киев-Москва по цене равен стоимости билета на самолет – около 12 тысяч рублей!» - сообщил собеседник НСН.
Александр Дудчак отметил, что Владимир Зеленский решением проблемы транспортного сообщения с Россией мог бы набрать политические очки, сыграв на противопоставлении с действиями своего предшественника.
«Сейчас, приняв решение в пользу восстановления транспортного потока с Москвой, Зеленский может показать, что люди не только проголосовали против старого режима, но он сам оправдывает надежды украинских граждан», - заявил политолог.
Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, зачем Украине закрытие пассажирского сообщения и на кого в первую очередь это направлено.
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