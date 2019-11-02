Эксперты объяснили счастливый исход «газовой войны» Украины с РФ

«Серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа через Украину Киев получает после принятия закона о выведении украинской газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза». Такое мнение в своем Facebook выразил руководитель компании Андрей Коболев .

«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом»», — приводит слова Коболева Газета.ru.

Глава «Нафтогаза» убежден, что подобные действия также являются причиной, по которой Украина попытается убедить Европу потребовать от России сохранение украинского газового транзита.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил в эфире НСН, что на 2020-й год у России с Украиной нет пока никаких обязательств по транзиту газа, однако в заключении соответствующего договора заинтересована обе стороны, а также Европа.

«У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. От Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет. Другое дело, что никаких контрактными обязательствами с самой Украиной с 1 января мы связаны не будем. Мы как раз и предлагаем подписать новый договор на 2020 год для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, чтобы мы поставили газ европейцам, чтобы они нормально зиму прошли», — пояснил специалист.