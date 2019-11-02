Эксперты объяснили счастливый исход «газовой войны» Украины с РФ
Эксперты на Украине и в России объяснили в эфире НСН заинтересованность Киева и Москвы в транзите российского газа через Украину.
«Серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа через Украину Киев получает после принятия закона о выведении украинской газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза». Такое мнение в своем Facebook выразил руководитель компании Андрей Коболев .
«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом»», — приводит слова Коболева Газета.ru.
Глава «Нафтогаза» убежден, что подобные действия также являются причиной, по которой Украина попытается убедить Европу потребовать от России сохранение украинского газового транзита.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил в эфире НСН, что на 2020-й год у России с Украиной нет пока никаких обязательств по транзиту газа, однако в заключении соответствующего договора заинтересована обе стороны, а также Европа.
«У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. От Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет. Другое дело, что никаких контрактными обязательствами с самой Украиной с 1 января мы связаны не будем. Мы как раз и предлагаем подписать новый договор на 2020 год для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, чтобы мы поставили газ европейцам, чтобы они нормально зиму прошли», — пояснил специалист.
Подписание нового договора позволит не замерзнуть и самой Украине. По сути, она получает тот же российский газ, только по реверсу.
«30% газа, который Украина потребляет, — это импортный газ. Это тот самый реверсный газ, который де-факто является российским, но который они покупают у посредников. Получается, что они сами лишатся 30% газа, потому что не будет транзита — не будет реверса», — подчеркнул аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Экономист Александр Дудчак в беседе с НСН заявил, что Россия и Украина все-таки придут к компромиссному соглашению по газовому вопросу.
«Я не думаю, что Украина полностью потеряет транзит. Он сохранится, может быть, в меньшем объеме, но Россия и Украина в любом случае договорятся о транзите. Получать сжиженный газ через Польшу совершенно нелогично, когда можно получать дешевле, чем сейчас. Все остальные варианты – это просто вредительство и нанесение вреда экономике Украины. Пойдут ли на это те, кто принимает решения? Скорее всего, прагматизм возобладает и вопросы решат на переговорах с Россией и Европой», - резюмировал Александр Дудчак.
Напомним, действующий контракт на транзит российского газа через Украину завершится 31 декабря 2019 года. Возможное сокращение объемов транзита российского газа обернется для Украины убытками в размере 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно, подсчитал Нацбанк Украины.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью НСН прокомментировал значение устранения последнего препятствия для строительства газопровода «Северный поток-2» для Украины в переговорах о транзите российского газа.
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