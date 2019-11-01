Похоже на правду, но нет. Что Украина выиграла от интриги с «Северным потоком-2»
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников в эфире НСН опроверг аргументы немецкого издания о выгодах Киева от задержки с разрешением на строительство газопровода.
Украина и Соединенные Штаты сумели извлечь выгоду из затянувшейся коллизии вокруг разрешения Дании на строительство в своих территориальных водах участка газопровода «Северный поток-2». Как пишет немецкая газета Die Welt, Вашингтону удалось затянуть ввод газопровода в эксплуатацию, что позволило Киеву улучшить позицию в переговорах о транзите газа. Поскольку «Газпром» не сможет выполнять свои обязательства перед Европой так как «Северный поток-2» еще не будет завершен, то это вынудит Москву подписать новый договор с Киевом.
Напомним, действие нынешнего контракта истекает 31 декабря 2019 года.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев в эфире НСН опроверг аргументы немецкого издания (слушайте аудио).
«Это если и похоже на правду, то только похоже. Но правдой не является. На самом деле, положение украинского транзита ничуть не улучшилось из-за того, что немножко затянули выполнение работ по строительству "Северного потока-2". Судя по тому, что говорят непосредственные участники и руководители проекта, они успеют к середине декабря достроить этот самый участок. И соответственно, может быть, с небольшим опозданием, может быть, без всякого опоздания смогут запустить "Северный поток-2"», - подчеркнул он.
Ранее член Совета федерации России Алексей Пушков посчитал публикацию в Die Welt попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.
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