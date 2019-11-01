Похоже на правду, но нет. Что Украина выиграла от интриги с «Северным потоком-2»

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев в эфире НСН опроверг аргументы немецкого издания (слушайте аудио).

«Это если и похоже на правду, то только похоже. Но правдой не является. На самом деле, положение украинского транзита ничуть не улучшилось из-за того, что немножко затянули выполнение работ по строительству "Северного потока-2". Судя по тому, что говорят непосредственные участники и руководители проекта, они успеют к середине декабря достроить этот самый участок. И соответственно, может быть, с небольшим опозданием, может быть, без всякого опоздания смогут запустить "Северный поток-2"», - подчеркнул он.

Ранее член Совета федерации России Алексей Пушков посчитал публикацию в Die Welt попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.

