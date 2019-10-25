Россия не может отказаться от Украины при транзите газа в Европу

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что «Газпром» должен прокачать через Украину 50 млрд куб. м газа, чтобы выполнить свои обязательства. Об этом он сказал в ходе брифинга Нацбанка, сообщает «Сегодня.ua». Сологуб допустил, что транзит может быть прерван только на определенное время и добавил, что «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаз» готовятся к такому сценарию.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил в эфире НСН, что на 2020-й год у России с Украиной нет пока никаких обязательств по транзиту газа, однако в заключении соответствующего договора заинтересована обе стороны, а также Европа.

«У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. К 1 января не будут достроено продолжение сухопутной части «Северного потока—2» на территории Европы — газопровод EUGAL. Сами европейцы не успели его достроить. Даже если часть в Москве будет запущена, все равно он не запустится. Здесь у нас действительно возникает дефицит обходных мощностей. То есть от Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет. Другое дело, что никаких контрактными обязательствами с самой Украиной с 1 января мы связаны не будем. Мы как раз и предлагаем подписать новый договор на 2020 год для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, чтобы мы поставили газ европейцам, чтобы они нормально зиму прошли», — пояснил специалист.