Россия не может отказаться от Украины при транзите газа в Европу
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН об интересах России, Украины и ЕС в транзите российского газа.
Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что «Газпром» должен прокачать через Украину 50 млрд куб. м газа, чтобы выполнить свои обязательства. Об этом он сказал в ходе брифинга Нацбанка, сообщает «Сегодня.ua». Сологуб допустил, что транзит может быть прерван только на определенное время и добавил, что «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаз» готовятся к такому сценарию.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил в эфире НСН, что на 2020-й год у России с Украиной нет пока никаких обязательств по транзиту газа, однако в заключении соответствующего договора заинтересована обе стороны, а также Европа.
«У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. К 1 января не будут достроено продолжение сухопутной части «Северного потока—2» на территории Европы — газопровод EUGAL. Сами европейцы не успели его достроить. Даже если часть в Москве будет запущена, все равно он не запустится. Здесь у нас действительно возникает дефицит обходных мощностей. То есть от Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет. Другое дело, что никаких контрактными обязательствами с самой Украиной с 1 января мы связаны не будем. Мы как раз и предлагаем подписать новый договор на 2020 год для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, чтобы мы поставили газ европейцам, чтобы они нормально зиму прошли», — пояснил специалист.
У Москвы обязательства по поставкам газа есть, прежде всего, перед европейскими потребителями.
«У нас перед Европой есть обязательства, мы уже 50 лет поставляем газ в Западную Европу, и хотелось бы дальше поставлять. Мы заинтересованы в том, чтобы не срывались наши обязательства перед европейцами из-за того, что Украина то хочет, то не хочет подписывать газовый контракт», — отметил Юшков.
Подписание нового договора позволит не замерзнуть и самой Украине. По сути, она получает тот же российский газ, только по реверсу.
«30% газа, который Украина потребляет, — это импортный газ. Это тот самый реверсный газ, который де-факто является российским, но который они покупают у посредников. Получается, что они сами лишатся 30% газа, потому что не будет транзита — не будет реверса», — подчеркнул аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
В понедельник, 28 октября, должна состояться трехсторонняя встреча Украины, России и Евросоюза по обсуждению транзита газа. Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о намерении достичь долгосрочного контракта по газу. Действующий документ рассчитан до конца 2019 года.
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