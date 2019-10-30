Кравчук: Украина потеряла монополию на транзит газа из-за России

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью НСН заявил, что Киев в определенной мере несет ответственность за потерю своего положения, однако главный «виновник» - Россия.

«Были сложности у нас, для обеспечения свободного транзита. Но, на мой взгляд, здесь главной причиной выступает все же производитель газа – Россия. Постоянно не могли договориться с Украиной о цене газа, были перекосы в этом деле, были подписаны документы, которые не соответствовали международным нормам. Скажу вам откровенно, это – не вина Украины. Хотя не исключаю, что Украина не всегда действовала системно, последовательно и грамотно, это - факт. Но, при добром желании, добром отношении, взаимном понимании, конечно, все можно решить более спокойно, в пользу не только России, но Украины и Европы. Этого не произошло», - сказал он.

Примечательно, что в конце прошлой недели Дания одобрила строительство другого газопровода - Baltic Pipe. Он считается конкурентом «Северного потока-2». По этому газопроводу Польша планирует получать газ из Норвегии.

