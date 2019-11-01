Поиски альтернатив российскому газу сочли вредными для Украины
Экономист в эфире НСН рассказал, что Украина избежит убытков, только договорившись по газу с Россией.
Национальный банк Украины подсчитал убытки от возможного сокращения объемов транзита российского газа. По данным регулятора, это грозит стране потерей 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно, говорится в сообщении Нацбанка Украины. Таким образом, Украину будет недосчитываться ежегодно 30 миллиардов долларов.
Экономист Александр Дудчак в беседе с НСН заявил, что Россия и Украина все-таки придут к компромиссному соглашению по газовому вопросу.
«Я не думаю, что Украина полностью потеряет транзит. Он сохранится, может быть, в меньшем объеме, но Россия и Украина в любом случае договорятся о транзите. Любые потери – это существенно, и если позиция Украины по газовому вопросу не будет меняться, то потери станут больше. Хотя бы от того, что придется своими силами придется поддерживать систему в работоспособном состоянии, думать о том, как самим получать газ, если произойдет худшее. Но, скорее всего, удастся найти какие-то компромиссные решения», - отметил он .
При этом, подчеркнул экономист, альтернативные пути получения газа только навредят экономике Украины.
«Сложно представить, какие могут быть компенсации недопоставки газа, потому что все остальные варианты намного дороже. Получать сжиженный газ через Польшу совершенно нелогично, когда можно получать дешевле, чем сейчас. Все остальные варианты – это просто вредительство и нанесение вреда экономике Украины. Пойдут ли на это те, кто принимает решения? Скорее всего, прагматизм возобладает и вопросы решат на переговорах с Россией и Европой», - резюмировал Александр Дудчак.
В сообщении Нацбанка Украины указывалось, что прекращение транзита не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом.
Ранее президент России Владимир Путин призвал обнулить претензии друг к другу РФ и Украины по газовому вопросу, назвав арбитражные споры между двумя государствами абсурдом.
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