Поиски альтернатив российскому газу сочли вредными для Украины

Национальный банк Украины подсчитал убытки от возможного сокращения объемов транзита российского газа. По данным регулятора, это грозит стране потерей 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно, говорится в сообщении Нацбанка Украины. Таким образом, Украину будет недосчитываться ежегодно 30 миллиардов долларов.

Экономист Александр Дудчак в беседе с НСН заявил, что Россия и Украина все-таки придут к компромиссному соглашению по газовому вопросу.

«Я не думаю, что Украина полностью потеряет транзит. Он сохранится, может быть, в меньшем объеме, но Россия и Украина в любом случае договорятся о транзите. Любые потери – это существенно, и если позиция Украины по газовому вопросу не будет меняться, то потери станут больше. Хотя бы от того, что придется своими силами придется поддерживать систему в работоспособном состоянии, думать о том, как самим получать газ, если произойдет худшее. Но, скорее всего, удастся найти какие-то компромиссные решения», - отметил он .