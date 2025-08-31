Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты
Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, Путин подробно пообщался Си Цзиньпином. Ушаков уточнил что, лидеры РФ и КНР сидели рядом и имели возможность для активного и продуктивного диалога. В частности, как отметил Ушаков со слов президента, в ходе беседы обсуждались последние контакты России с представителями США.
Ранее Путин и глава Китая кратко пообщались «на ногах» перед церемонией совместного фотографирования лидеров делегаций, прибывших на саммит ШОС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты
- «Временный козырь»: В РФ перечислили преимущества российских продавцов над китайскими на маркетплейсах
- Премьера фильма «Раскаты» Глеба Пускепалиса состоится 23 февраля 2026 года
- Нетаньяху пообещал ликвидировать всех членов руководства хуситов
- Около 20 игроков ФК Team Young задержаны в Самарской области
- Новогодняя кинокомедия Дарьи Лебедевой выйдет в прокат в 2026 году
- На 104-м году жизни скончалась «железная бабушка» Мария Колтакова
- «Правительственная чехарда»: В РАН исключили добровольный уход Макрона с поста президента Франции
- Премьера «Ледникового периода 6» состоится 5 февраля 2027 года
- Путин посетил торжественный прием для высоких гостей саммита ШОС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru