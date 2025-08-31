Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин посетил торжественный прием для высоких гостей саммита ШОС

По словам Ушакова, Путин подробно пообщался Си Цзиньпином. Ушаков уточнил что, лидеры РФ и КНР сидели рядом и имели возможность для активного и продуктивного диалога. В частности, как отметил Ушаков со слов президента, в ходе беседы обсуждались последние контакты России с представителями США.

Ранее Путин и глава Китая кратко пообщались «на ногах» перед церемонией совместного фотографирования лидеров делегаций, прибывших на саммит ШОС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШОСПутинКитайРоссия

