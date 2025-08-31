Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

По словам Ушакова, Путин подробно пообщался Си Цзиньпином. Ушаков уточнил что, лидеры РФ и КНР сидели рядом и имели возможность для активного и продуктивного диалога. В частности, как отметил Ушаков со слов президента, в ходе беседы обсуждались последние контакты России с представителями США.

Ранее Путин и глава Китая кратко пообщались «на ногах» перед церемонией совместного фотографирования лидеров делегаций, прибывших на саммит ШОС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».