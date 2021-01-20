Сигнал от Кремля? В ДНР задумались о новом референдуме

«Может быть, действительно в Кремле что-то сдвинулось на предмет того, что поняли, что с Украиной надо что-то делать. При этом я не могу понять логики. То, что надо было делать шесть лет назад, три года назад — делать это сейчас…», - заявил он в беседе с URA.RU.

Стрелков также допустил, что Пушилин заговорил о референдуме с целью заработать политические очки. По его мнению, глава ДНР «ничего не решает» и с него «взятки гладки».

Еще летом минувшего года бывший премьер-министр ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил журналистам, что в скором времени республики Донбасса присоединятся к России и станут частью ее территории.

В свою очередь, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, в 1997-2000 году возглавлявший милицию Крыма генерал Геннадий Москаль высказал мнение, сильно расходящееся с последними заявлениями из Киева. Политик в эфире интернет-канала «Апостроф» предположил, что Украина может потерять ещё шесть своих областей.

«Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», - сказал генерал.

Однако не все придерживаются такой точки зрения. Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что вероятность того, что какой-либо из этих регионов выйдет из состава Украины, уже значительно меньше, чем, например, в 2014 году.

«Украинская пропаганда работает достаточно активно, и точка зрения людей, конечно же, меняется. Особенно с учётом того, что за всё время с образования Донецкой и Луганской народной республик Россия не смогла сделать из них «витрину» русского мира. Если бы это произошло, если бы уровень жизни в ДНР и ЛНР был сопоставим с российским, то, конечно же, то население этих семи областей (я считаю без Крыма) было бы за движение в сторону присоединения к Российской Федерации», - считает он.