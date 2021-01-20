Сигнал от Кремля? В ДНР задумались о новом референдуме
Заявление главы самопровозглашенной ДНР о готовности к новому референдуму подогрело тему статуса Донбасса. Из Киева поступают противоречивые заявления - то о войне, то о переговорах.
Самопровозглашенная ДНР готова провести повторный референдум о самоопределении, заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, это должно подтвердить волю народа Донбасса, что станет сигналом мировому сообществу. в мире должны понимать, что монополия Украины на освещение и интерпретацию событий в Донбассе - это нонсенс, добавил Пушилин.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков усмотрел в таком заявлении признак изменения политики Кремля в отношении Украины.
«Может быть, действительно в Кремле что-то сдвинулось на предмет того, что поняли, что с Украиной надо что-то делать. При этом я не могу понять логики. То, что надо было делать шесть лет назад, три года назад — делать это сейчас…», - заявил он в беседе с URA.RU.
Стрелков также допустил, что Пушилин заговорил о референдуме с целью заработать политические очки. По его мнению, глава ДНР «ничего не решает» и с него «взятки гладки».
Еще летом минувшего года бывший премьер-министр ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил журналистам, что в скором времени республики Донбасса присоединятся к России и станут частью ее территории.
В свою очередь, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, в 1997-2000 году возглавлявший милицию Крыма генерал Геннадий Москаль высказал мнение, сильно расходящееся с последними заявлениями из Киева. Политик в эфире интернет-канала «Апостроф» предположил, что Украина может потерять ещё шесть своих областей.
«Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», - сказал генерал.
Однако не все придерживаются такой точки зрения. Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что вероятность того, что какой-либо из этих регионов выйдет из состава Украины, уже значительно меньше, чем, например, в 2014 году.
«Украинская пропаганда работает достаточно активно, и точка зрения людей, конечно же, меняется. Особенно с учётом того, что за всё время с образования Донецкой и Луганской народной республик Россия не смогла сделать из них «витрину» русского мира. Если бы это произошло, если бы уровень жизни в ДНР и ЛНР был сопоставим с российским, то, конечно же, то население этих семи областей (я считаю без Крыма) было бы за движение в сторону присоединения к Российской Федерации», - считает он.
На Украине в последнее время начали обсуждать возможность войны с Россией. Сначала украинский эксперт Зиновий Свереда предложил взорвать российский мост в Крым, а затем президент Владимир Зеленский рассказал о всеобщей мобилизации в случае «полномасштабной» войны с Россией. Тем не менее, после Нового года риторика несколько изменилась. В частности, глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН заявил о готовности Киева искать компромиссы с Москвой по Донбассу и Крыму.
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