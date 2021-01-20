В ОБСЕ призвали Украину отвергнуть «карабахский» сценарий возвращения Донбасса
Украине не стоит применять силу для возвращения Донбасса по примеру событий в Нагорном Карабахе. Об этом заявила председатель ОБСЕ, глава шведского МИД Анн Линде.
Сегодня она посетила линию соприкосновения в Донбассе.
По мнению Линде, разрешить ситуацию на Украине силовым путем не удастся.
«Силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. И недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения», - сказала она в интервью изданию «Европейская правда».
При этом председатель ОБСЕ высказала уверенность, что Киев никогда не должен «забывать о Крыме и Донбассе».
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