«Украина готова». Кравчук призвал найти компромисс по Крыму

Бывший президент Украины в эфире НСН рассказал, верит ли в нарушение прав человека в Крыму до и после присоединения региона к России.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил о готовности частично рассмотреть межгосударственную жалобу «Украина против России» в связи с утверждениями Киева о нарушениях прав человека в Крыму. При этом обвинения Украины в адрес России в убийствах, незаконных задержаниях и запугивании журналистов, изъятии имущества у украинских солдат, дискриминации и преследовании проукраински настроенных жителей, отказах в регистрации религиозных движений в Крыму ЕСПЧ счел бездоказательными.

Бывший президент Украины, а ныне глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, верит ли в нарушение прав человека в Крыму до и после присоединения региона к России.

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«Крымские татары привели документальные доказательства, что на полуострове нарушаются основополагающие принципы прав человека. Такие вопросы должен рассматривать международный суд. Кроме того, ни Украина, ни международное сообщество не может согласиться с тем, что Крым добровольно перешел в состав России. Государство, которое прибегло к аннексии, должно за это отвечать», - отметил он.

Между тем, российский сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил НСН, что нарушения прав человека «стопроцентно» не было.

Кравчук также оценил, возможно ли примирение России и Украины в вопросе Крыма.

«Крым – отдельная тема для разговора, Донбасс – также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол», - считает бывший президент.

Во вторник в Берлине прошла встреча политических советников по нормандскому формату. Кравчук в беседе с НСН заявил, что переговоры прошли сложно.

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«Я читал заявление замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. Он очень правильно сказал, что договориться не смогли, но пришли к выводу о необходимости поиска новых подходов для создания дорожной карты по Донбассу. То же самое по Крыму. Надо договориться, как решать проблемы. Например, вопрос с поставкой воды. Уверен, что Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности», - заключил он.

Ранее Козак заявил, что новый раунд переговоров намечен через две недели. Он ожидает, что встреча будет проведена в том же формате, при участии политсоветников и представителей МИД четырех стран, входящих в "нормандскую четверку" - Франции, Германии, Украины и России. Козак также добавил, что следующая встреча пройдет в режиме видеоконференции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымПрисоединение Крыма К РоссииКрымские Татары
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