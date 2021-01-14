«Украина готова». Кравчук призвал найти компромисс по Крыму

«Крымские татары привели документальные доказательства, что на полуострове нарушаются основополагающие принципы прав человека. Такие вопросы должен рассматривать международный суд. Кроме того, ни Украина, ни международное сообщество не может согласиться с тем, что Крым добровольно перешел в состав России. Государство, которое прибегло к аннексии, должно за это отвечать», - отметил он.

Между тем, российский сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил НСН, что нарушения прав человека «стопроцентно» не было.

Кравчук также оценил, возможно ли примирение России и Украины в вопросе Крыма.

«Крым – отдельная тема для разговора, Донбасс – также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол», - считает бывший президент.

Во вторник в Берлине прошла встреча политических советников по нормандскому формату. Кравчук в беседе с НСН заявил, что переговоры прошли сложно.