Экс-премьер ДНР: ЛНР и ДНР де факто – уже часть России
Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай считает, что в скором времени ДНР и ЛНР присоединяться к России и станут частью ее территории. Об этом сообщает «Страна.ua».
Бородай высказал эту мысль на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, уточняет Газета.ru.
«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации - де-факто они уже являются частью РФ - а станут таковой и де-юре», — считает Бородай.
Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН отметил вероятность потери Украиной ЛНР и ДНР.
«Думаю, есть риск потери Донецкого и Луганского регионов – тех, которые сегодня не контролируются Украиной. Такой риск есть», - заявил эксперт.
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