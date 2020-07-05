Экс-премьер ДНР: ЛНР и ДНР де факто – уже часть России

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай считает, что в скором времени ДНР и ЛНР присоединяться к России и станут частью ее территории. Об этом сообщает «Страна.ua».

Бородай высказал эту мысль на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, уточняет Газета.ru.

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«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации - де-факто они уже являются частью РФ - а станут таковой и де-юре», — считает Бородай.

Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН отметил вероятность потери Украиной ЛНР и ДНР.

«Думаю, есть риск потери Донецкого и Луганского регионов – тех, которые сегодня не контролируются Украиной. Такой риск есть», - заявил эксперт.


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ФОТО: РИА Новости
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