Экс-премьер ДНР: ЛНР и ДНР де факто – уже часть России

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай считает, что в скором времени ДНР и ЛНР присоединяться к России и станут частью ее территории. Об этом сообщает «Страна.ua».

Бородай высказал эту мысль на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, уточняет Газета.ru.