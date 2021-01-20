«Это нужно и России». Кравчук предложил Путину и Зеленскому встретиться

Россия и Украина могут примириться за один день - ключ от решения конфликта в руках президента России Владимира Путина. Такое мнение эфире телеканала «Украина 24» высказал советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

Экс-президент Украины, ныне глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН разъяснил слова Арестовича.