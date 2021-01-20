«Это нужно и России». Кравчук предложил Путину и Зеленскому встретиться

Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, как можно помирить Россию и Украину.



Россия и Украина могут примириться за один день - ключ от решения конфликта в руках президента России Владимира Путина. Такое мнение эфире телеканала «Украина 24» высказал советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

Экс-президент Украины, ныне глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН разъяснил слова Арестовича.

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«Это нужно не только Киеву, но и России. Когда речь идет о конфликте, по сути, войне в Донбассе, и в этой войне участвует Россия, то это в Киеве решить нельзя. Нужно встретиться президентам России и Украины и составить план по установлению мира в Донбассе. Сейчас в решении проблемы участвует много стран и организаций – Германия, Франция, ОБСЕ, Совет Европы, ПАСЕ – а война продолжается. Потому нужно сначала собраться лидерам стран, между которыми идет реальный военный конфликт, – президентам России и Украины. И конфликт этот организовала не Украина», - отметил Кравчук.

Бывший президент снова подтвердил готовность Киева к переговорам, о которой заявлял в эфире НСН неделю назад.

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«Если этого захочет Россия – Путин, прежде всего, – то можно поэтапно, пошагово решать все вопросы. Мы знаем, что в конфликте в Донбассе участвовали российские военные, российское оружие. Если вывести российские войска, всех наемников, тогда можно переходить ко второму этапу, организации жизни по-новому. Но вывести войска - это главный вопрос, без этого ничего решаться не может», - подчеркнул Кравчук.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не имеет отношения к вооружённому конфликту на востоке Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на призывы вывести войска из Донбасса отмечал, что у России не было и нет военнослужащих на Украине.

Ранее в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал свой рецепт разрешения конфликта России и Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Котенко
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