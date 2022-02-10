В Госдуме 15 февраля могут рассмотреть проект обращения о признании ДНР и ЛНР
Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками может рассмотреть проект обращения депутатов к президенту Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ЛНР и ДНР) 15 февраля. Об этом сообщил глава комитета Леонид Калашников в беседе с ТАСС.
В январе депутаты от фракции КПРФ предложили рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, подчеркнув необходимость переговоров с руководством самопровозглашенных республик, напоминает РИА ФАН.
«Будет комитет, скорее всего, 15 [февраля] обсуждать и дальше выносить на Совет Думы», — рассказал Калашников.
Глава думского комитета указал, что фракции, за исключением «Справедливой России - За правду», пока не представили свою позицию. По словам Калашникова, справедливороссы «кое с чем согласны, кое с чем нет».
«Но мы все равно будем принимать решение, и комитет будет дальше это отправлять на Совет Думы. И решение будет формулировать Совет Думы, когда рассматривать [проект]», — добавил парламентарий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru