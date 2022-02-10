В Госдуме 15 февраля могут рассмотреть проект обращения о признании ДНР и ЛНР

В январе депутаты от фракции КПРФ предложили рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, подчеркнув необходимость переговоров с руководством самопровозглашенных республик, напоминает РИА ФАН.

«Будет комитет, скорее всего, 15 [февраля] обсуждать и дальше выносить на Совет Думы», — рассказал Калашников.

Глава думского комитета указал, что фракции, за исключением «Справедливой России - За правду», пока не представили свою позицию. По словам Калашникова, справедливороссы «кое с чем согласны, кое с чем нет».

«Но мы все равно будем принимать решение, и комитет будет дальше это отправлять на Совет Думы. И решение будет формулировать Совет Думы, когда рассматривать [проект]», — добавил парламентарий.

